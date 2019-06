Auf der A2 ist es am Freitagmorgen zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Foto: Arndt Wienböker

Bielefeld (WB/wie). Auf der Autobahn 2 hat es am Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd einen Gefahrgutunfall gegeben. Ein Lkw hatte eine Gitterbox verloren, aus der giftige Substanzen austraten. Das führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, die mit etwa 100 Einsatzkräften ausrücken musste.

Foto: Arndt Wienböker

Nach Angaben der Polizei verlor der Lkw am Bielefelder Berg in Richtung Dortmund fahrend zunächst die Gitterbox, die seitlich auf den Seitenstreifen der Autobahn kippte. Diese sei nicht ausreichend gesichert gewesen und deshalb von der Ladefläche durch die Lkw-Plane auf den Standstreifen gefallen.

Der Lastwagen mit Bielefelder Kennzeichen kam erst 800 Meter später kurz vor der Autobahnabfahrt Bielefeld-Süd zum Stehen. Die Folge: Es mussten zwei ABC-Züge der Feuerwehren aus Bielefeld und Herford anrücken, um an den beiden Einsatzstellen zu arbeiten. An beiden Orten sei ein blaues Pulver ausgelaufen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um Kupfersulfat-Hydrat. Die ABC-Züge arbeiteten mit einem Vollatemschutz, um die ätzenden Substanzen aufnehmen und abtransportieren zu können.

Nach dem Unfall kam es besonders in Fahrtrichtung Dortmund zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es bildeten sich kilometerlange Staus, zwei der drei Fahrspuren waren mehrere Stunden lang gesperrt. Es mussten auch noch ein Havariekommando und ein spezielles Reinigungsfahrzeug von Firmen aus Bielefeld angefordert werden, um das Kupfersulfat-Hydrat zu entsorgen und den Asphalt von der ausgelaufenen Substanz zu säubern. Das führte vorübergehend sogar zu einer Vollsperrung der Autobahn 2 Richtung Dortmund. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.

Verletzt wurde laut Polizei und Feuerwehr niemand. Dem Lkw-Fahrer aus Bielefeld, dem Fahrzeughalter des 40-Tonners und dem Verlader drohen nun Anzeigen wegen fehlender Ladungssicherung.