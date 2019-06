Auf der A2 ist es am Freitagmorgen zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Foto: Arndt Wienböker

Bielefeld (WB/wie). Auf der Autobahn 2 hat es am Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd einen Gefahrgutunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen soll in Bielefeld-Sennestadt ein Lastwagen-Anhänger in eine Leitplanke geraten sein.