Von Kerstin Sewöster

Bielefeld-Eckardtsheim (WB). Der Schrecken sitzt Celina Schnur noch in den Knochen. Ihre drei Hunde mussten wegen starken Erbrechens zum Tierarzt gebracht werden. Die 26-Jährige vermutet eine Giftattacke. Was sie besonders schockiert: Jemand muss die Köder direkt in ihren Garten geworfen haben.

Routinemäßig hat die Bielefelderin Mittwochmorgen die Hühner versorgt und ihre drei Hunde in den Garten gelassen. Keine Stunde später erbrachen sich die sieben Jahre alte Bayrische Gebirgsschweißhündin Naeli, Boarder Collie Peaches (4 Jahre) und Tiara, die einjährige tschechisch-slowakische Wolfshündin. Als sie in dem Erbrochenen Fleischwurststückchen erkannte, war Celina Schnur sofort alarmiert. »Ich hatte keine Fleischwurst gefüttert und bin gleich in den Garten gegangen, um ihn auf Köder zu kontrollieren«, erzählt sie.

In der Tat fand sie hinter dem Jägerzaun auf ihrem Grundstück weitere Wurststücke, zwar nicht erkennbar mit Gift oder scharfkantigen Fremdkörpern wie Rasierklingen versetzt, aber von einer »sehr weichen Konsistenz und von innen zersetzt, als wenn sie eingelegt worden wären«. Was die junge Frau besonders bestürzt: »Alle wissen, dass hier auch Kinder leben. Mein vierjähriger Sohn hat gerade Kindergeburtstag im Garten gefeiert, und mein einjähriger Sohn hätte auch die Wurst finden können.«

Garten bis auf Weiteres tabu für Kinder und Hunde

Celina Schnur hat bei der Polizei Anzeige erstattet und ein paar Köder als Beweismaterial abgegeben. Auf eine Analyse der Köder hat sie verzichtet. Die Untersuchung hätte zwei Wochen gedauert und von ihr selbst bezahlt werden müssen. Und sie bleibt schon auf den Kosten für den Tierarzt sitzen; 80 Euro haben allein die Medikamente gekostet, hinzu kommen noch die Behandlungskosten. Sie hat Glück gehabt, dass die Köder ihre Hunde sehr schnell zum Erbrechen gebracht haben, sonst hätten sie wahrscheinlich an den Tropf gemusst.

Der Garten ist bis auf Weiteres tabu für Kinder und Hunde. »Wir haben eine Kamera bestellt, die wir zur Überwachung im Garten installieren werden«, erzählt Celina Schnur, die als Tierpflegerin im Tierheim an der Kampstraße arbeitet und nicht verstehen kann, warum jemand ihren Hunden schaden wollte. Peaches, Tiara und Naeli sind ihre große Leidenschaft, in ihrer Freizeit arbeitet sie mit ihnen und bildet sie als Trailinghunde aus. Naeli zum Beispiel ist auf Pet-Trailing spezialisiert, sie kann vermisste Tiere aufspüren. Wolfshündin Tiara ist erst ein Jahr alt und noch in der Ausbildung. »Nach dieser Erfahrung werde ich sie auf das Aufspüren von Ködern spezialisieren«, nimmt sich Celina Schnur fest vor.

Die Polizei ermittelt in der Sache wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Sie empfiehlt, bei Verdacht auf vergiftete Futterköder auf jeden Fall Anzeige zu erstatten und Proben einzusammeln. Auch wer Personen beobachtet, die sich zum Beispiel verdächtig an Hundefreilaufflächen verhalten, solle sich bei der Polizei melden.