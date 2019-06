Von Michael Diekmann

Bielefeld (WB). Das Oberzentrum wächst kontinuierlich, der Einzelhandel entwickelt sich sehr gut. Die Attraktivität für das Umland ist weiter im Aufwind. In der Innenstadt selbst ist viel zu tun. Viele Details werden im Rathaus ständig vertagt, findet unser Redakteur Michael Diekmann in seinem Kommentar.

Das Oberzentrum Bielefeld wächst kontinuierlich. Nicht nur mit dem vor knapp zwei Jahren eröffneten Shopping-Center Loom hat die Stadt am Teuto ein Alleinstellungsmerkmal. Der Einzelhandel in der Innenstadt und die Gastronomie sind weiter im Steigflug. Die Wertung der mit Gewerbeimmobilien befassten Makler fällt entsprechend positiv aus. Die Stadt macht sich.

Die 28.000 Quadratmeter zusätzliche Handelsfläche im Loom hat die Stadt dank der enormen Sogwirkung auf das Umland locker weggesteckt. Vielleicht auch, weil der Branchenmix im Loom so gewählt ist, dass er dem Mix drumherum nicht unmittelbar gefährlich wird. Im Gegenteil: Zeitnahe Neuvermietungen zeigen, dass Bielefelds City für Mietinteressenten immer noch interessant ist. Mehr noch: Dass die Standorte einiger Unternehmen wie Rossmann oder Butlers zu den besten bundesweit gehören, zeigt, dass nicht alles falsch sein kann im Mix. Man ist bestrebt, mit seinem Geschäft als eine Art Flagship-Charakter Eindruck zu machen.

Nach den absoluten Boomjahren mit Vermieter erfreuenden stetig steigenden Mieten stagnieren die Preise inzwischen. Die junge Hochschulstadt hat neben dem Handel mit der Gastronomie ein zweites Standbein zu einem neuerlichen Alleinstellungsmerkmal entwickelt. Außengastronomie insbesondere in der Altstadt sorgt für ganz besonderes Flair. Dass es für den frei werdenden Standort von Gerry Weber im einstigen Atrium-Kino gleich drei Gastronomie-Interessenten gibt, zeigt den Stellenwert de Gastromeile von OWL, die im Hufeisen angekommen ist. Äußerst positiv entwickelt sich die Szene auch in den Nebenstraßen der Bahnhofstraße Richtung Emil-Groß-Platz. Viel zu tun gibt es in der Innenstadt rund um den Handel.

Die Attraktivität von innen ist geschafft. Dagegen lässt die Stadt einige Dauerbrenner weiter schleifen. Statt zu handeln schaut man immer auf irgend ein neues großes Projekt in ferner Zukunft, das große Ganze quasi. Dabei brennen den Bürgern kleine Dinge unter den Nägeln, immer und überall. Die unendliche Geschichte der fehlenden Fahrradbügel ist um so peinlicher, als man ja aufs Rad umsteigen soll. Unbefriedigend ist auch die Sache mit dem Park & Ride-Angebot. Parkplätze draußen sind – wenn vorhanden – ständig überfüllt. Und während der beruhigte Jahnplatz gut funktioniert, sind die Nebenstraßen drumherum verstopft. Ritterstraße oder Wilhelmstraße könnten längst die Fußgängerzonen der Stadt echt bereichern. Einfach mal machen.