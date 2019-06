Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Der Handlungsdruck ist hoch. Die Hauptfeuerwache am Stadtholz ist deutlich zu klein, soll am Standort in voraussichtlich vier Bauabschnitten neu und größer errichtet werden. Nötig dazu: angrenzende Grundstücksflächen, die seit mehr als fünf Jahrzehnten für den Bau einer vierspurigen B 66 neu frei gehalten werden.

Die Paprika-Koalition mit SPD, Grünen, Bürgernähe/Piraten will erreichen, dass die B 66 neu endgültig aus dem Bundesverkehrswegeplan herausgenommen wird.

Im Stadtentwicklungsausschuss am 2. Juli soll dazu mit einem Antrag beschlossen werden, die Verwaltung zu beauftragen, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Der gültige Bundesverkehrswegeplan, der den Zeitraum bis 2035 umfasst, stufte die B 66 neu zwar von der Kategorie »Vordringlicher Bedarf« zurück, SPD, Grüne, Bürgernähe/Piraten wollen aber die komplette Herausnahme, um die Trassenflächen nutzen zu können.

Weil das Jahre dauern könne, so Jens Julkowski-Keppler (Grüne) sei bereits in Abstimmung mit der Bezirksregierung ein Prozess begonnen worden, der klären solle, ob es möglich sei, die neue Hauptfeuerwache bereits auf dem Trassen-Grundstück zu errichten. Die Trasse bleibe schließlich definitiv noch 16 Jahre im Bundesverkehrswegeplan aufgelistet.

Eigentlich, betont Hans-Jürgen Franz (SPD), sei der Beschluss, die B 66 neu aus dem Bundesverkehrswegeplan herauszunehmen, bereits im April 2016 vom Rat beschlossen worden: »Jetzt geht es darum, diesen Beschluss zu bekräftigen, um den Weg frei zu machen eben für den Neubau der Hauptfeuerwache, aber auch die Entwicklung des Containerbahnhofes oder für den Bau von Wohnungen.«

Grundstücksfläche reiche inklusive des B-66-neu-Areals aus

Franz sagt, dass für die Trasse, die von der B 66 in Stieghorst (Detmolder Straße) entlang der Bahntrasse bis zum OWD-Tunnel geplant ist, einen Geländekorridor von bis zu 200 Meter Breite frei zu halten sei. Dass die Stadt in Teilbereichen das sogenannte »Grüne Band«, ein Grünzug für Fußgänger und Radfahrer, anlegen durfte, sei, so Franz, »nicht mehr als eine Interimslösung«. Franz: »Die frei zu haltende Trasse blockiert die Entwicklung und liegt wie ein Sperrriegel in der Stadt.«

Für Christian Heißenberg (Bürgernähe) gehört zur Nutzung des »Korridors« in Zukunft zum Beispiel auch die Anlage eine Rad-(schnell)-weges. Julkowski-Keppler sieht eine Chance, die Strecke der eingleisigen Lippebahn (Bielefeld-Lemgo) auszubauen, um dort dann in dichterem Takt fahren zu können.

Feuerwehrchef Hans-Dieter Mühlenweg bedauert, dass noch kein Konzept für die neue Hauptwache erarbeitet werden könne, weil das angrenzende Trassen-Grundstück dazu zwingend benötigt werde. Die Hauptwache solle am jetzigen Standort bleiben, die Grundstücksfläche reiche inklusive des B-66-neu-Areals laut Einschätzung eines Planungsbüros für das 71 Millionen-Euro-Projekt aus.

Im ersten Bauabschnitt könne eine neue Leitstelle mit Räumen für den Krisenstab entstehen, im zweiten Abschnitt ein Neubau für die Freiwilligen Feuerwehren Mitte und Ost, verbunden mit einer Zusammenlegung. Dort wäre dann auch Platz für die Jugendfeuerwehr. Im dritten Abschnitt würde der Altbau mit der heutigen, 100 Quadratmeter großen Leitstelle durch einen Neubau ersetzt, im vierten Bauabschnitt könnte im Innenhof ein neues Werkstattgebäude entstehen. 2016 hatten CDU und IHK noch für eine Freihaltung der Straßenstraße votiert.