Jochen Vahle, mit Tom Kummerfeldt Gründer von Newtone, eröffnete das Geburtstagsfestkonzert gleich selbst auf der Bühne: als Sänger der Kinderrockband »Randale«. Denn »Randale« gilt als das »wohl kreativste und erfolgreichste« Newtone-Projekt. Gewissermaßen ein Eigengewächs.

Dabei müssen sich die übrigen Tätigkeitsfelder nicht verstecken: Newtone organisiert Kabarett und Comedy zum Beispiel im Zweischlingen, managt vor allem lokale Bands, organisiert Kulturprojekte wie die Songnächte, die Kultur-Gala, Soundz of the City oder das Kindermusikfestival.

Das Programm zum Jubiläum umsonst und draußen gestalten, so sagt Tom Kummerfeldt, »alte und neue Musikerfreunde«. Dazu gehörten »How Come Hysteria«, deren CD 1995 die erste Veröffentlichung auf dem Newtone-Label war, »Brothers in Mind«, Ron Diva und als lokale Newcomer »Dünamit«.

Randale am Donnerstag noch auf dem Kirchentag

Den Schlusspunkt setzten »Love Machine« aus Düsseldorf mit »durchgedrehtem 70er-Jahre-Hippie-Psycho-Prog-Rock«.

Die Kinderrockband Randale, inzwischen 15 Jahre alt, hatte am Tag des Jubiläumskonzertauftritts bereits bei einem anderen Großereignis zugesagt: Vormittags spielten die Kinderrocker auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Die Stimmung auf dem Kesselbrink war aber mindestens genauso gut: Jochen Vahle (Gesang), Christian Keller (Bass), Garrelt Riepelmeier (Schlagzeug) und Marc Jürgen (Gitarre) erfreuten ihr Publikum mit einfach tierischen Liedern. Sie sangen von Läusen, Einhörnern, Kühen und natürlich vom ach so unverwüstlichen Hardrockhasen Harald. Und die vier Randale-Männer freuten sich herzlich, dass schon so viele Mini-Fans bei den Liedern ihrer neuesten CD »Kinderkrachkiste« mitschmettern konnten.

Die Gründungsgeschichte von Newtone mit Sitz in der Viktoria­straße ist übrigens kurz: Tom Kummerfeldt und Jochen Vahle beschlossen 1994, ihre Aktivitäten in geordnete Bahnen zu lenken und eine Firma zu gründen. Beide sagten: »Umtriebig in der lokalen Musikszene unterwegs waren wir aber auch schon vorher.« Jedenfalls: Es durfte gefeiert werden.