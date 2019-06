Von Bernhard Hertlein

Dass der Streit nicht einfach ein mediales Phänomen ist, belegten gerichtliche Auseinandersetzungen zuletzt nach der Wahl eines Beiratsmitglieds. Aus diesem Gremium soll auch die Information stammen, auf die sich das »Manager-Magazin« bezieht. Konkrete Namen werden nicht genannt.

Den Vorsitz im Beirat führt seit Ende März Rudolf Louis Schweizer (51). Er wird ebenso wie Philip Oetker (45), Sohn des bis dahin amtierenden Beiratsvorsitzenden August Oetker (75), der Gruppe der Kinder und Enkel aus Rudolf-August Oetkers (1916-2007) ersten beiden Ehen zugerechnet. Alfred Oetker (51), Vizechef im Beirat, spricht dort auch für seine Geschwister Carl Ferdinand und Julia. Darüber hinaus gehören vier familienfremde Fachleute dem Gremium an: Anna Maria Braun (B. Braun Melsungen), Christoph von Grolman (TBG AG), Andreas Jacobs (Jacobs Holding) und Hans-Otto Schrader (Otto AG).

Plan für die genaue Aufteilung

Laut »Manager-Magazin« beinhaltet der Vorstoß sogar einen Plan für die genaue Aufteilung. Demnach könnte die Nahrungsmittelsparte an die Fraktion der älteren Vertreter aus der vierten Generation gehen. Sie erwirtschaftete 2018 mit 3,46 Milliarden Euro 48,5 Prozent des Konzernumsatzes von 7,1 Milliarden. Zum Nahrungsmittelbereich gehören außer Backpulver, mit dem die Geschichte des Familienunternehmens vor 128 Jahren begann, weitere Backmittel, Fertigkuchen, Müslis, Puddingpulver, Desserts, Tiefkühltorten und die große Sparte Tiefkühlpizza. Hinzu kommen in diesem Aufteilungsmodell weitere Interessen, zu denen insbesondere das Bankhaus Lampe, die Kollektion der Oetker-Luxushotels und der Zulieferbereich Lebensmittelchemie zählen.

An die Nachkommen von Rudolf-August und Maja Oetker ginge laut Plan die Biersparte. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt und ist mit einem Umsatz von 2,18 Milliarden Euro und einem Anteil von 30,5 Prozent der zweitgrößte Geschäftsbereich. Die wichtigsten Biermarken der größten privaten Brauereigruppe Deutschlands sind außer Radeberger, das der Sparte den Namen gibt, noch Jever, Ur-Krostitzer, Binding, Brinkhoff’s, DAB, Stuttgarter Hofbräu sowie Schöfferhofer und das alkoholfreie Clausthaler.

Nettofinanzvermögen auf 2,53 Milliarden Euro beziffert

Zusätzlich sollen die jüngeren Geschwister, die insgesamt 37,5 Prozent der Unternehmensanteile halten, in diesem Modell die zweite Getränkesparte Sekt/Wein/alkoholfreie Getränke erhalten. 2018 hat sie 820 Millionen Euro erwirtschaftet, wobei die große spanische Neuerwerbung Freixenet erst einige Monate eingerechnet wurde. Sie kommt allein auf mehr als 500 Millionen Euro. Hauptmarke ist Henkell, der Sitz der Sparte Wiesbaden. Weitere Marken sind etwa Mionetto, Söhnlein, Deinhard, Fürst von Metternich, Kupferberg, der Wodka Gorbatschow, der Kräuterlikör Kümmerling, weitere Spirituosen und das Mineralwasser Selters.

Aufgeteilt werden müsste vermutlich entsprechend auch das Nettofinanzvermögen, das vor wenigen Tagen bei der Bilanzpressekonferenz auf 2,53 Milliarden Euro beziffert wurde. Der Verkauf der Reederei Hamburg-Süd soll insgesamt 3,5 Milliarden in die Kasse gespült haben. Seitdem haben die Oetkers einige Unternehmenskäufe realisiert.

Praktikabilität des Modells bestätigt

Berichten zufolge soll eine Realteilung vor zehn Jahren schon einmal Thema gewesen sein. Damals soll die Frage sogar von einem Wirtschaftsprüfer begutachtet worden sein. Er habe, so berichtet das »Manager-Magazin«, die Praktikabilität des Modells bestätigt. Da war allerdings noch die Handelsschifffahrt fester Bestandteil des Konzerns. Sie ging erst Ende 2017 an die weltweit führende dänische Reederei Maersk.

Der Name Alfred Oetker war schon als möglicher Nachfolger von August Oetker an der Konzernspitze genannt worden, bevor stattdessen August Oetkers sieben Jahre jüngerer Bruder Richard den Job übernahm. Als er altersbedingt ausschied, erhob Alfred Oetker Anspruch, ein Familienmitglied müsse die Aufgabe übernehmen. Stattdessen ging sie an den ersten familienfremden Manager an der Konzernspitze, Albert Christmann. Zuvor musste allerdings ein Schiedsgremium darüber befinden, ob Alfred Oetkers Erklärung, ein Familienmitglied entspreche dem Willen des Vaters, richtig ist. Die Entscheidung fiel gegen ihn – ebenso wie bei der Wahl des neuen Beiratsvorsitzenden, bei der ihm ebenfalls Ambitionen nachgesagt wurden.

Die gesamte Oetker-Gruppe erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. Sie beschäftigt knapp 32.000 Mitarbeiter. Außer den genannten Sparten gehört auch der Hersteller von Tiefkühltorten Coppenrath & Wiese zur Unternehmensgruppe.