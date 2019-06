Bielefeld (WB/pan). Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und eine Traube noch keinen guten Wein. Doch bringt man mehrere exzellente Früchtchen in gekelterter Version zusammen, dann kann man eine gelungene Veranstaltung haben. Zum sechsten Mal richtete die Senner Gemeinschaft am Wochenende ihren Wein- und Genussmarkt aus.

Foto: Kerstin Panhorst

Hunderte Menschen tummelten sich an drei Tagen auf dem Marktplatz und sprengten die Erwartungen der Organisatoren, die schon am Samstagabend den Zwiebelkuchen als ausverkauft meldeten. Glücklicherweise gab es Alternativen wie Brezel, Käsespieße oder auch griechische Spezialitäten vom Restaurant Marathon, die eine Grundlage zum Genuss alkoholischer Getränke abgaben.

»Es ist sehr schön hier. Wir haben einen guten Zulauf, und es macht Spaß«, sagt Claudia Sztabelski. Gemeinsam mit Ehemann Leon präsentiert sie die Tropfen des Weinguts BUS aus der Pfalz. »Den Wein den Menschen näher zu bringen, ist unser Ziel«, erklärt die Expertin. Dafür hat sie einen prämierten Grauburgunder ebenso wie einen Weincocktail mit Limette und Minze im Angebot. Bei Jacques‘ Wein-Depot finden die Besucher unterdessen nicht nur spritzige Rosés sondern auch das Angebot des Weinguts Sonnenhof aus Ihringen. Die vom Kaiserstuhl stammenden Winzer haben neben Pinot Noir einen im Barrique-Fass gereiften Grauburgunder dabei.

»Als Alternative zum Senner Sommer ist es ein gelungenes Fest«

»Es ist schade, dass nicht mehr so viele Winzer wie zu Beginn des Weinmarktes vor einigen Jahren dabei sind«, findet Besucher Lothar Schürmann dennoch. »Aber die Auswahl ist gut, und als Alternative zum Senner Sommer ist es ein gelungenes Fest«. Mit seiner Ehefrau Petra ist er deshalb gleich an zwei Tagen gekommen.

Auch die Veranstalter zeigten sich erfreut über die Resonanz. »Wir haben genau das richtige Wetter, nicht zu warm und nicht zu kalt, so dass man Lust hat, Wein zu trinken«, sagt Bezirksbürgermeister Gerhard Haupt. Am Freitag und Samstagabend, bei den Auftritten der Buschkampcombo und der Band No Talent, sei es schwierig gewesen, einen Sitzplatz zu ergattern.

Weil dem Stadtbezirk Senne die verkaufsoffenen Sonntage verwehrt wurden, entfiel dieses Mal allerdings das sonst zum Weinmarkt gehörende sonntägliche Einkaufsvergnügen. Nach Haupts Einschätzung hätte der Markt aber auch mit der Geschäftsöffnung nicht mehr Besucher gehabt.