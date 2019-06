Von Michael Diekmann

Schildescher Schützen feiern bei Kaiserwetter den neuen König Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Wenn rund um den Kirchplatz gefeiert wird, ist das Königschießen bereits erledigt. Es soll, wie Schützenchef Eduard Wasyliw berichtet, ohnehin schnell gegangen sein mit dem Insignienschießen 2019. Er habe sich die Sache mit dem König schon vorgenommen, verriet Andreas Veling augenzwinkernd. Er wollte sich und Partnerin ein besonderes Präsent machen. Hat geklappt. Mit dem 32. Schuss fiel die Krone.

Länger warten mussten Andreas Veling und Anja Tornow auf ihre feierliche Proklamation Samstag auf dem Kirchplatz. Das »Mehrwert«-Schützenfest, das schon mit dem rasanten Auftritt von Mungo Jerry am Freitag begonnen hatte, sorgte am Samstag für reichlich Bewegung im Dorf. Vom Hot zogen die Schildescher und ihre Gastvereine, musikalisch in Tritt gebracht vom Kolping-Orchester Harsewinkel und dem Spielmannszug noch dazu, unter Leitung von Steve Wasyliw zur Kranzniederlegung an der Stiftskirche vorbei, um dann das Königspaar der ablaufenden Regentschaft abzuholen. Der Weg nach Hiddenhausen wäre wohl etwas weit gewesen, sagt Steve Wasyliw lachend. Also lud Zapfenstreichführer Gerd Brinkkötter in seine Gärtnerei ein zur Verpflegung, bevor es zur Proklamation mit stilvollem Aufmarsch zur Stiftskirche ging.

Ehrenrunde am Huchzermeier-Stift

Damit auch die Senioren im Dorf etwas vom Fest haben, legten die Schützen eine Ehrenrunde am Huchzermeier-Stift an der Reegt ein. Tradition dabei sind beim Umzug die Majestäten der Bielefelder Schützen, der Dornberger, der Brackweder und natürlich der Bürgerschützen aus Hamm. Dort hatten die Schilsker zu Beginn ihren König ausgeschossen, bevor sie den mobilen Stand aus Nienhagen am Obersee einsetzen konnten. Der enge Draht nach Hamm steht natürlich. Zumal Eduard und Steve Wasyliw auch Mitglieder in Hamm sind, Eduard Wasyliw sogar aktuell Bierkönig in Hamm und Schildesche.

Eine feste Größe beim Schildescher Schützenfest trägt übrigens nicht die grüne, sondern die blaue Uniform. Kein Fest ohne Dorfsheriff Oliver Stüwe. Der Mann vom Bezirksdienst kam eigens Freitag zum Fest aus dem Urlaub und reiste Sonntag wieder in den Urlaub. Aber den großen Umzug lässt sich »Olli« bürgernah nicht nehmen.