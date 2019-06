Von Peter Bollig

Damit läuft auch das wohl wichtigste Produkt des nach eigenen Angaben weltweit führenden Herstellers und Händlers von Verbindungselementen und Montagesystemen inzwischen an der Duisburger Straße vom Band: Der Drahtgewindeeinsatz Helicoil, vor mehr als 65 Jahren entwickelt und Bauteil unter anderem in Autos und Flugzeugen, wird an der Duisburger Straße pro Jahr rund 180 Millionen Mal produziert, wie Niels Brandt, Leiter Product Center Gewindetechnik bei Böllhoff, erklärt.

15 Millionen Euro hat das Bielefelder Unternehmen in die Wiederbelebung der beiden Werkshallen gegenüber dem Aquawede investiert. Böllhoff hatte das fast 30.000 Quadratmeter große Gelände 1988 gekauft, dort Pumpen für die Chemieindustrie hergestellt. Von 1989 bis 1999 befand sich die Böllhoff-Verfahrenstechnik dort, bis diese Sparte 1999 verkauft wurde. Der Käufer löste den Standort auf, das Gelände blieb Böllhoff-Eigentum und wurde vorübergehend vermietet. Ansonsten blieb es länger ungenutzt, bis die Stadt Bielefeld eine der Hallen ab 2015 kostenfrei nutzen konnte, um bis zu 500 Flüchtlinge dort unterzubringen. Im Juni 2017 waren die letzten Geflüchteten ausgezogen. Die Unterkunft wurde nicht mehr benötigt.

Den Materialfluss verbessert

Niels Brandt zufolge fiel im Unternehmen 2017 zugleich die Entscheidung, die insgesamt rund 9500 Quadratmeter großen Hallen und das Verwaltungsgebäude mit weiteren 1600 Quadratmetern neu zu entwickeln . Die Immobilien wurden saniert und technisch aufgerüstet. Im Sommer 2018 konnte die aus den 1950er Jahren stammende Halle I bezogen werden, knapp ein Jahr später jetzt die jüngere Halle II.

Damit ist die Fertigung der Metallelemente-Sparte von Böllhoff aus vormals vier Gebäuden an der Archimedesstraße jetzt in den beiden Hallen konzentriert worden. »Das hat große Vorteile«, wie Niels Brandt betont. So konnten der Materialfluss verbessert, die Logistik optimiert, Durchlaufzeiten verkürzt werden. Service-Mitarbeiter sind räumlich näher an den Produktionsanlagen. In Kürze sollen Mitarbeiter aus den Bereichen Konstruktion, Entwicklung und Produktionsmanagement ins Verwaltungsgebäude einziehen. 160 Beschäftigte arbeiten dann in der Fertigung, 65 in der Verwaltung an der Duisburger Straße.

Rund die Hälfte der 15-Millionen-Investition ist in die Gebäudesanierung geflossen, die andere Hälfte in die Erweiterung des Maschinenparks. Unter anderem wurden sechs neue Zerspanungsmaschinen des Sennestädter Herstellers Gildemeister für jeweils 500.000 Euro eingekauft, wie Niels Brandt sagt. »In den vergangenen drei Jahren haben wir jeden Monat eine Maschine angeschafft und einen Mitarbeiter eingestellt«, verdeutlicht Brandt die Entwicklung.

Nach dem Umzug stehen jetzt 45 Maschinen in der kleineren Halle I, rund 75 in Halle II. Die größeren wie eine vier Tonnen schwere, sechs Meter lange und 2,5 Meter breite CNC-Anlage musste per Kran ab- und wieder aufgebaut werden, schaut Niels Brandt auf den Umzug zurück, der von einer Spezialfirma durchgeführt wurde. Nach dem Umzug arbeitet Böllhoff jetzt noch an der Optimierung von Abläufen. Brandt möchte den Automatisierungsgrad im Bereich der Logistik erhöhen und ein fahrerloses Transportsystem für Material einführen. Mitarbeiter in der Fertigung müssten »dann keine Kisten mehr durch die Halle bewegen«, vielmehr »könnten wir mit gleicher Mannschaft statt dessen mehr produzieren«, sagt Niels Brandt.

Mit dem Umzug an die Duisburger Straße hat Böllhoff Platz geschaffen für weiteres Wachstum: »Wir haben hier noch Reserven«, sagt der Leiter Product Center. Die an der Archimedesstraße frei gewordenen Kapazitäten sollen dazu genutzt werden, die Produktionsflächen für die Kunststofftechnik zu erweitern.

Größtes Investitionsprogramm

Böllhoffs Wachstumskurs schlägt sich in den jüngsten Unternehmenszahlen nieder: 2018 erzielte die Gruppe einen Rekordumsatz von 652 Millionen Euro (2017: 620 Millionen). Die Zahl der Beschäftigten weltweit stieg von 2792 (2017) auf 3046 (2018), in Deutschland von 1233 auf 1340. Im April dieses Jahres waren weltweit bereits 3300 Mitarbeiter beschäftigt, davon rund ein Drittel am Hauptsitz Bielefeld.

Um das Wachstum zu beflügeln, hat Böllhoff für 2018 und 2019 das größte Investitionsprogramm in der 142-jährigen Unternehmensgeschichte aufgelegt: 170 Millionen Euro fließen in diesen beiden Jahren in die Infrastruktur an den verschiedenen Standorten. In Bielefeld sollen unter anderem hochmoderne Projekträume entstehen, in denen kreative und interdisziplinäre Arbeit in Projektteams möglich gemacht wird.