Bielefeld (WB). Voraussichtlich noch bis zum 12. Juli werden die Arbeiten an der Stützwand auf dem Ostwestfalendamm in Richtung Autobahn 33/Südring nach der Auffahrt Johannistal dauern.

Das teilte die Stadtverwaltung Bielefeld am Montag mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten nur bis Anfang Juli dauern. Der rechte Fahrstreifen an der Stützwand bleibt eingezogen, die Auffahrt aus dem Johannistal ist weiterhin verkürzt. Die mittlere und die linke Fahrspur des Ostwestfalendamms bleiben frei. Die Sanierungsarbeiten an der Stützwand hatten am 12. Juni begonnen.