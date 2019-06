Die allermeisten Container ziehen zur Feuerwehrwache. Was mit dem Grundstück in Brake passiert, ist noch offen. Foto: Michael Diekmann

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Die Abbauarbeiten an dem Containerdorf an der Herforder Straße in Brake haben begonnen. 96 Containerelemente werden Anfang Juli zur Hauptwache der Feuerwehr am Stadtholz gebracht, wo dort daraus für 850.000 Euro ein neuer Bürotrakt aufgebaut wird, um die Platznot in der Wache zu lindern.

Seit Montag sind Handwerker in dem Containerdorf in Brake im Einsatz, das die Stadt als Flüchtlingsunterkunft errichtet und im Mai 2016 in Betrieb genommen hatte und das seit dem vergangenen Jahr ungenutzt leer steht. Um die einzelnen Elemente für den Transport vorzubereiten, müssen Versorgungsleitungen demontiert und Mobiliar ausgeräumt, die darüber installierten durchgehenden Dächer entfernt und die Container komplett entkernt werden.

Von der kommenden Woche an sollen sie dann per Lkw Stück für Stück zur Hauptfeuerwehrwache gebracht werden, wo in den vergangenen Wochen das Fundament und die Versorgungsanschlüsse vorbereitet worden sind.

Ist der Umzug vollzogen, werden in Brake fast alle Container von dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Welscher verschwunden sein, sagt Reinhold Peter, technischer Leiter des städtischen Immobilienservicebetriebs (ISB). »Zurück bleiben dann lediglich sechs Einzelelemente, hauptsächlich WC-Container und Flurbereiche«, so Peter. Bereits im vergangenen November war einer der ursprünglich vier Wohn-Blöcke in Brake verkauft worden. Die Stadt wolle versuchen, auch die verbleibenden Container zu veräußern oder anderweitig zu nutzen, erläutert Peter.

Nachnutzung gibt es noch nicht

Eine Nachnutzung für das Grundstück an der Herforder Straße in Brake gebe es noch nicht. Das Grundstück gehört laut Reinhold Peter dem städtischen Umweltbetrieb (UWB). Und dieser versuche gerade, rund um die hinter dem Areal liegende Kläranlage weitere Grundstücke aufzukaufen. Reinhold Peter: »Aufgrund der Geruchsemissionen durch die Kläranlage wird es auf dem Grundstück mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Wohnbebauung geben.«

Bei der Feuerwehr schaffen die Container dringend benötigten Raum. Das Gebäude, das daraus im Innenhof der Hauptwache errichtet wird, wird zwei Etagen haben auf einer Fläche von 50 mal 15 Metern, so Peter. Einziehen werden dort der Geschäftsbereich Verwaltung und die Abteilung Rettungsdienst des Feuerwehramtes, erklärt Feuerwehr-Chef Hans-Dieter Mühlenweg. 45 Arbeitsplätze sowie Besprechungs, Sozial-und Technikräume sollen dort eingerichtet werden. Im September soll das Container-Gebäude in Betrieb gehen.

850.000 Euro investiert die Stadt in den Container-Bau für die Feuerwehr

Die Räume in der Hauptwache, die dadurch frei werden, sollen als Ruheräume genutzt werden. Vergrößer werden soll aber auch die Leitstelle der Feuerwehr, die am stärksten unter der Raumnot leidet. Angegliedert sind dort aktuell Räume mit sechs Arbeitsplätzen für die Annahme von Notrufen, die die Feuerwehr bei Unwetterlagen nutzt, wenn in kürzester Zeit sehr viele Anrufe eingehen.

Diese Arbeitsplätze sollen verlegt werden, so dass die Leitstelle von 100 auf 140 Quadratmeter vergrößert werden kann und zwei zusätzliche Disponentenplätze eingerichtet werden.

850.000 Euro investiere die Stadt in den Container-Bau für die Feuerwehr, sagt Reinhold Peter, da dafür umfangreiche Arbeiten notwendig seien – von der Untersuchung des Geländes durch den Kampfmittelräumdienst bis zum Verlegen des neuen Fußbodens.

Für die Feuerwehr schaffe das Container-Gebäude zumindest »etwas Entlastung«, so Hans-Dieter Mühlenweg. »Es ist und bleibt aber eine Übergangslösung«, sagt der Feuerwehrchef mit Blick auf die Pläne für den Neubau der Hauptwache, der, wie berichtet, für 71 Millionen Euro auf dem Gelände am Stadtholz entstehen soll.