Bielefeld (WB/hz). Die Kripo Bielefeld sucht zwei Handy-Diebe. Die Kriminellen sollen am Montag aus einem Geschäft in Bielefeld-Sieker mit brachialer Gewalt zwei hochwertige iPhones aus den Sicherungen gerissen haben, berichtet Polizeisprecherin Sonja Rehmert. Dann ergriffen die Unbekannten die Flucht.

Die Polizeisprecherin fasst die Tat wie folgt zusammen: Gegen 11.10 Uhr sei ein unbekannter Mann in dem Geschäft an der Detmolder Straße nahe der großen Sieker-Kreuzung mit Otto-Brenner- und Osningstraße aufgetaucht. Der Englisch sprechende Fremde habe einem Mitarbeiter im Laden gesagt, dass er sich umschauen wolle. Daraufhin habe der Unbekannte verschiedene iPhone-Modelle in Augenschein genommen.

Kurz darauf sei ein zweiter Unbekannter in das Geschäft gekommen und in der geöffneten Tür stehen geblieben. Als der Mitarbeiter im Laden kurz abgelenkt gewesen sei, habe der angebliche iPhone-Interessent zwei Smartphones von der elektronischen Sicherung in der Auslage gerissen und sei mit dem in der Tür stehenden Komplizen aus dem Geschäft gerannt.

Polizeisprecherin Rehmert: »Der Mitarbeiter verfolgte die beiden Ladendiebe noch bis über den Parkplatz eines Baumarktes und sah, wie die Unbekannten in Richtung Lipper Hellweg liefen. Die Ladendiebe konnten zwei iPhones vom Typ XS und XS Max entwenden.«

Täterbeschreibung: Die beiden dunkelhaarigen Männer (osteuropäisches Aussehen) sollen um die 20 Jahre alt, schlank und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Ein Dieb war mit einem dunklen Basecap, einer dunklen Jacke mit roten Applikationen an den Ärmeln und einer langen Hose bekleidet. Sein Komplize trug ein rotes Oberteil und helle Shorts.

Hinweise zu den Handy-Dieben an die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14, Tel. 0521/5450.