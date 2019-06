Bielefeld (WB/sb). Nach den Attacken auf einen ICE und eine Eurobahn in Bielefeld haben sich jetzt die Bahnunternehmen erstmals zum entstandenen Schaden geäußert. »Es wurde ein Klappfenster des Mittelwagens beschädigt, Die Kosten belaufen sich auf etwa 3700 Euro«, berichtet Frauke Engel, Projektmanagerin beim Eurobahn-Betreiber Keolis. Sie kündigte zudem an, dass die Eurobahn Strafanzeige erstatten werde. Auch die Deutsche Bahn erstattet Anzeige. Der Schaden am ICE soll »mindestens im vierstelligen Bereich« liegen, heißt es von der Deutschen Bahn.

Wie exklusiv berichtet, hat die Bundespolizei fünf Tatverdächtige im Alter von 29 bis 41 Jahren ermittelt, die Gegenstände auf die Schienenfahrzeuge geworfen haben sollen. »Die Ermittlungen laufen weiter«, berichtet Bundespolizeisprecher Carsten Bente. Aus Polizeikreisen heißt es, dass offenbar Steine von einer Dachterrasse auf die Züge geworfen wurden.

Zunächst war am Freitag um 6.35 Uhr eine aus Münster kommende Eurobahn der Linie RB67 attackiert worden. Zwar sei der planmäßige Halt auch in Bielefeld gewesen, aber eigentlich hätte die Bahn auf der Linie RB 71 in Richtung Rahden weiterfahren sollen. Aufgrund der Beschädigungen wurde die Bahn aus dem Verkehr gezogen. Vier Fahrten seien ausgefallen, berichtet Frauke Engel. Um 8.47 Uhr wurde ebenfalls in Höhe der Jöllenbecker Straße ein ICE mit Gegenständen beworfen und so stark beschädigt, dass er in Gütersloh halten musste.