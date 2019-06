Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Mit einer weiteren Aktion am Samstag, 29. Juni, will die Initiative »Radentscheid« zeigen, wie Bielefeld fahrradfreundlicher gemacht werden kann. Für einen Nachmittag erhält die Artur-Ladebeck-Straße einen geschützten Radfahrstreifen.

Vertreter der Initiative »Radentscheid Bielefeld« hatten im April elf Forderungen an Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) zur Kostenschätzung übergeben. Die Initiative plant ein Bürgerbegehren zur Verbesserung des Radverkehrs in Bielefeld. Möglichst kurzfristig soll mit der Sammlung der Unterschriften begonnen werden. Michael Schem, einer der Sprecher des »Radentscheides«, sagt, die Kostenschätzung liege inzwischen vor. »Wir haben aber noch Rückfragen dazu, werden uns am Donnerstag äußern.« Planungsdezernent Gregor Moss hatte zuletzt öffentlich von einem mehrstelligen Millionenbetrag gesprochen.

Zwei der elf Radverkehrs-Ziele sollen mit der Aktion am 29. Juni anschaulicher werden: der Bau geschützter Radwege an Hauptverkehrsstraßen und die Schaffung breiter Radschnellwege. Claudia Böhm arbeitet mit in der Initiative. Sie sagt: »An Hauptverkehrsstraßen brauchen wir breite und abgetrennte Radwege, die als einladend und sicher wahrgenommen werden.«

Jährlich fünf Kilometer Radschnellwege

Die Initiative will erreichen, dass die Stadt pro Jahr an Hauptstraßen mindestens fünf Kilometer geschützte Radwege einrichtet. Darüber hinaus sollen jährlich fünf Kilometer Radschnellwege für den Berufs- und Pendelverkehr mit mindestens drei Meter Breite und Grüner Welle bei 20 Stundenkilometer eingerichtet werden. Weitere Forderungen: sicherere Kreuzungen und mehr Abstellanlagen.

Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) hatte schon bei der Übergabe der Forderungen auf die komplizierten Planungsprozesse, die es schwierig machen könnten, bestimmte Forderungen zeitnah umzusetzen, hingewiesen. Oft müssten große Widerstände überwunden werden. Gleichwohl will die SPD Forderungen des Radentscheides ins Kommunalwahlprogramm für 2020 aufnehmen.

Für einen Nachmittag wollen die Aktivisten des »Radentscheides« am kommenden Samstag auf einer Länge von 250 Metern eine »Protected Bike Lane«, so der englischsprachige Fachbegriff für den geschützten Radfahrstreifen, einrichten. Die »Teststrecke« führt von der Stadtbahnhaltestelle Bethel stadteinwärts bis zur Einmündung des Mühlendamms kurz vor dem Adenauerplatz.

»Radwege sind zu schmal«

»Radentscheid«-Sprecherin Monika Haverkamp sagt, die derzeitigen Radwege seien häufig zu schmal, um langsamere Radfahrer zu überholen. Ein »Leuchtturmprojekt« wäre für die Initiative auch ein Radschnellweg von Gütersloh über Bielefeld nach Herford – der ebenfalls über die Artur-Ladebeck-Straße führen würde. Die Stadt denkt bisher allerdings eher über die Vorfahrt für Radfahrer auf Nebenstrecken nach. Der Anteil der mit dem Rad zurückgelegten Wege solle aber auf 25 Prozent des Gesamtverkehrs gesteigert werden, so Dezernent Moss zuletzt beim von der Stadt veranstalteten »Zukunftsdialog Rad«.

Rund 14.000 Unterschriften sind für das vom »Radentscheid« geplante Bürgerbegehren erforderlich. Liegen die vor, muss sich der Rat mit dem Anliegen beschäftigen. Schlösse er sich dem Bürgerbegehren nicht an, käme es zum Bürgerentscheid. Dann wären alle Wahlberechtigten aufgerufen, über die elf Ziele des »Radentscheides« abzustimmen. In anderen Städten waren »Radentscheid«-Initiativen bereits erfolgreich. In Berlin folgte aus dem dortigen Radentscheid sogar eine Gesetzesänderung. Alle Forderungen der Bielefelder hier .