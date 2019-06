Es dürften nur die Wetteinsätze eines Wettbüros berücksichtigt werden, die dort unmittelbar, also bei Anwesenheit des Wettenden in dem Wettbüro, getätigt würden, hatten die Mindener Richter geurteilt. Die Stadt Bielefeld hatte aber auch Steuern für die Wettumsätze erhoben, die über Kundenkarten online erzielt worden waren.

Dieser Passus ist in der neuen Satzung ausgenommen. Die Stadt verzichtet damit auf Steuereinnahmen in Höhe von 300.000 Euro. Da das Rathaus aber an seiner Rechtsauffassung festhält und auch eine grundsätzliche Klärung wünscht, wurde beantragt, gegen das Urteil die Berufung zuzulassen. In der nächsten Instanz soll eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster eingeholt werden.

Sollte das Oberverwaltungsgericht am Ende das Mindener Urteil bestätigen, so müsste später auch für 2018 noch eine neue Satzung beschlossen werden, um zumindest die Einnahmen der Wettbürosteuer ohne die Einsätze der Kundenkarten zu erhalten.