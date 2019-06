Von Peter Bollig

Es sind Rekordwerte für die Genossenschaft, die die GSWG in ihrer Jahresbilanz auflistet und die die Fortsetzung des seit Jahren anhaltenden Wachstumskurses markieren. So weisen die Kennzahlen für 2018 ein Umsatz der Unternehmensgruppe (GSWG und fünf Tochter- beziehungsweise Beteiligungsunternehmen) in Höhe von 14,2 Millionen Euro aus. Das sind 10,9 Prozent mehr als im Jahr 2017. Die Bilanzsumme ist um rund 11 Prozent auf 85,8 Millionen Euro gestiegen, das Eigenkapital um 8 Prozent auf 24,6 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von 29 Prozent. Den Jahresüberschuss beziffert die GSWG mit 1,048 Millionen Euro, 2017 waren es 0,743 Millionen. Prozentual betrachtet sei man das am stärksten wachsende Wohnungsunternehmen in Bielefeld.

1360 Wohnungen im Bestand

12,9 Millionen Euro hat die GSWG-Gruppe mit ihren 84 Mitarbeitern im vergangenen Jahr in Instandhaltung, Modernisierung und Neubautätigkeit investiert. Vorstandschef Rainer W. Kolodziey verweist auf den Bau von 31 Wohnungen und einer Arztpraxis an der Carl-Oldewurtel-Straße, der 2018 begonnen wurde und bis Oktober abgeschlossen sein soll. Am Kornblumenweg wurden zwölf Wohnungen aus den 60er Jahren modernisiert.

Zudem hat die Genossenschaft eingekauft: 77 Wohneinheiten in Bielefeld und außerhalb der Stadt, allesamt zwischen 4 und 25 Jahre alt und öffentlich gefördert, verjüngen und erweitern den Bestand des Unternehmens, das jetzt über 1360 Wohnungen verfügt. Und der Bestand soll weiter wachsen, denn auch im laufenden Jahr nimmt die GSWG nach Angaben von Vorstand Daniel Daldrup rund sieben Millionen Euro in die Hand, um ältere Wohnungen zu modernisieren, aber auch um Neubauprojekte voranzubringen. So wurde die Werkstatt der GSWG am Primelweg 20a abgerissen. Seit Mai laufen die Arbeiten am Neubau an gleicher Stelle: ein Gebäude mit neun Wohnungen, die im Sommer 2020 bezugsfertig sein sollen.

Neues Projekt am Nelkenweg

Größtes Projekt der nahen Zukunft wird die Bebauung des früheren Kirchengrundstücks am Nelkenweg sein. »Wir warten noch auf die Genehmigung des Bebauungsplans«, sagt Rainer Kolodziey – und hofft, dass der Bebauungsplan noch 2019 verabschiedet wird. Danach wolle man sofort mit der Planung der 40 bis 50 Wohnungen starten. Anvisierter Baubeginn: 2021. Das Gemeindehaus, das noch auf dem Grundstück der 2008 abgerissenen St.-Johannes-Kirche steht, soll in wenigen Wochen ebenfalls abgerissen werden.

Trotz dieser Pläne sagt Kolodziey: »Es wird schwierig, das Ergebnis von 2018 zu wiederholen.« Dabei ist der Wille bei der GSWG zum Wachstum da. Geld sei vorhanden, auch Grundstücke seien, wenn die Politik mitspiele, zu haben. Ein großes Wachstumshindernis sieht der Vorstandschef vor allem im Mangel an qualifiziertem Personal in der Branche, um zusätzliche Aufgaben zu erledigen.

35 bis 40 Prozent des Bestandes sind dem Vorstand zufolge öffentlich geförderte Wohnungen. Die durchschnittliche Miete sei von 5,41 auf 5,49 Euro pro Quadratmeter gestiegen – eine Folge auch der Zukäufe von Wohnungen, deren Mieten höher liegen als die im bisherigen Bestand der GSWG. Damit liege man dennoch unter dem Niveau des Mitspiegels.

1875 Mitglieder zählt die Genossenschaft, die in ihrer Versammlung einer Dividende von vier Prozent zustimmten.

Ein Kommentar von Peter Bollig

Während viele Investoren den sozialen Wohnungsbau meiden, hat die GSWG damit offenkundig wirtschaftlich Erfolg. Es geht also. Und während einige Wohnungsbauunternehmen damit zufrieden sind, ihren Wohnungsbestand zu verwalten, gibt es eben auch solche, die, wie die Senner Genossenschaft, unbedingt wachsen wollen. Beides, der Wille zur Investition und zur Schaffung von bezahlbaren Wohnungen, wird wichtig, wenn die Stadt ihre Pläne umsetzen und in den nächsten Jahren rund 5000 Wohnungen auch für sozial Schwache bauen lassen will.

Große Baugebiete sind stadtweit in Planung, etliche Bebauungsplanverfahren laufen, einige davon allerdings schleppend. Wenn sie verabschiedet werden, könnte gleich hektarweise neuer Wohnraum entstehen. Am Beispiel GSWG wird aber auch deutlich, wo die Wohnungsbranche an die Grenzen kommt: Es fehlt an fachkundigen Mitarbeitern, an Planern, die die Projekte dann auch zeitnah umsetzen können.