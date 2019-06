Jens Julkowski-Keppler zeigt sein Sammelalbum mit Fotos von Stein-Gärten. Die meisten davon seien ihm zugeschickt worden. Der grüne Politiker setzt auf Überzeugungsarbeit – am liebsten von Nachbar zu Nachbar. Foto: Bernhard Pierel

Von Burgit Hörttrich

Die Grünen stellten im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz eine Anfrage zur »pflegeleichten Gartengestaltung mit Kies, Schotter und Pflaster« – und liefen damit bei der Verwaltung offene Türen ein.

Und nicht nur da: Jens Julkowski-Keppler schaffte es mit diesem buchstäblich grauen Thema sogar bis in die ARD-»Tagesthemen«. Schon vorher habe er eine Fotosammlung von Stein-Gärten in Bielefeld gehabt, die Reaktion auf den kurzen TV-Auftritt habe ihn aber überrascht: »Ich bekomme weitere Negativ-Beispiele von Gartengestaltungen zugesandt. Wir haben da offenbar einen Nerv getroffen.«

Verbieten ließen sich geschotterte Gartenflächen ohnedies nicht, sagt Julkowski-Keppler. Zumindest nicht im Nachhinein. Städte wie Aachen, Köln, Düsseldorf und Oelde, so die zuständige Beigeordnete Anja Ritschel, hätten jedoch eine Satzung für die Begrünung von Stellplatz- und Lagerflächen erlassen, was in alten Bebauungsplänen nicht festgeschrieben worden sei.

Dauerhafte Kontrolle nicht möglich

Bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen allerdings greife die Landesbaugesetzgebung. Darin heiße es: »Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen Baugrenzen und Straßenbegrenzungslinien (Vorgarten) sind als Vegetationsflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.« Im Baugenehmigungsverfahren werde die Einhaltung dieser Festsetzung geprüft und bei Bedarf eingefordert, so die Beigeordnete. Sie muss allerdings gleich einschränken: »Eine dauerhafte Kontrolle von Vorgartenflächen ist wegen begrenzter Personalkapazitäten nicht möglich.« Man gehe jedoch Hinweisen auf Verstöße nach.

Auch für Gewerbegebiete sind Vegetationsflächen in Bebauungsplänen festgeschrieben. So solle pro fünf Autostellplätzen »ein hochstämmiger Laubbaum innerhalb der Stellplatzanlage« gepflanzt und erhalten werden.

Das Bewusstsein wächst

Man setze aber nicht auf Vorschriften, sondern auf Bewusstseinswandel, sind sich Julkowski-Keppler und Ritschel einig. Dass dieses Bewusstsein wachse, zeigen der Einsatz von insektenfreundlichen Blühmischungen, der von Kleingärtnern oder beim Urban Gardening – dort werden sogenannte Restflächen mit Nutzpflanzen begrünt. Julkowski-Keppler erwidert auf das Argument, Stein-Gärten seien eben pflegeleicht, dass das auch für zum Beispiel Staudengärten gelten würde: »Solche Gärten machen auch nicht viel Arbeit.«

Sowohl die Grünen wie die Umweltverwaltung setzen darauf, dass Nachbarn mit Nachbarn sprechen. Julkowski-Keppler: »Wir wollen niemanden an den Pranger stellen.« Schottergärten seien aber »tote Bereiche«. Dabei könnte jeder Gartenbesitzer, so der Ratspolitiker, »schon allein im Interesse von Bienen und anderen Insekten viel tun mit ein wenig Grün.«