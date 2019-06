Von Andreas Kolesch

Für gerade einmal drei Stellen an öffentlichen Schulen der Region werden aktuell Bewerber gesucht. Im Regierungsbezirk Düsseldorf hingegen sind es 160 (siehe »Ausgeschriebene Lehrerstellen in NRW«). Von einem Einsstellungsstopp für OWL will Andreas Moseke von der Bezirksregierung Detmold nicht sprechen. Zutreffend sei aber, dass es in der Region in diesem Jahr nur noch vereinzelt Einstellungen geben werde. In den vergangenen drei Jahren seien jeweils mehr als 900 Lehrer neu eingestellt worden. Deshalb gebe es in der Region kaum noch Stellen zu verteilen.

Dennoch waren laut Bezirksregierung in diesem Jahr bis Mitte Mai nur 358 von 407 zur Besetzung vorgesehenen Stellen vergeben. Die Personalsituation in OWL sei aber trotz dieser offen gebliebenen Stellen »gut bis sehr gut«, an Rhein und Ruhr hingegen »sehr schlecht«, sagt Moseke.

Keine unbefristeten Stellen

Für angehende Lehrer, die in diesem Sommer ihr Referendariat in der Region beenden, stehen hier somit praktisch keine unbefristeten Stellen zur Verfügung. Die Lehrergewerkschaft VBE bezweifelt, dass sich wegen der Stellenverknappung in OWL vermehrt Referendare aus der Region in den Mangelgebieten an Rhein und Ruhr bewerben. »Die Leute sind ortsgebunden. Die Erfahrung zeigt: Sie bleiben da, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben«, sagt Wibke Poth, stellvertretende Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE. Zu befürchten sei, dass Referendare, die in OWL nicht zum Zuge kämen, eher in andere Länder wie Niedersachsen abwanderten.

Solche Überlegungen sind aber für die Ausschreibungen ohne Belang. »Die Zahl der ausgebildeten Referendare hat keinen Einfluss auf die Einstellungsmöglichkeiten«, heißt es aus dem Schulministerium.

An den Grundschulen in OWL bestehe zwar rechnerisch tatsächlich kein Stellenbedarf, sagt Wibke Poth vom VBE. Doch würden bei der Ermittlung Effekte, zum Beispiel durch Krankheitsvertretungen, nicht berücksichtigt. Es sei also durchaus möglich, dass es an einzelnen Schulen Personalprobleme geben könne, die in der Statistik nicht erfasst sind.