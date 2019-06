So sieht die mobile Anlag, der »Blitzer Bernd« aus – wenn er unbeschädigt ist. Foto: Bernhard Pierel

Nach Polizeiangaben hatten Zeugen die Beamten alarmiert, nachdem ein Mann das Gerät heftig angegangen hatte. Die Tat soll sich gegen 19.50 Uhr ereignet haben. Eingesetzt war das mobile Gerät des Ordnungsamtes der Stadt an der Detmolder Straße 619 in Höhe der Hillegosser Grundschule. Hier ist Tempo 30 vorgeschrieben.

Zeugen wollen zum Tatzeitpunkt einen grünen Opel Astra gesehen haben. Nach einem solchen Fahrzeug wird jetzt gefahndet. Die Polizei vermutet, dass durch die massive Gewalteinwirkung Bernds Optik Schaden genommen hat.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0521/5450 zu melden. Bernd, der vielfach an sensiblen Verkehrspunkten im Bielefelder Stadtgebiet eingesetzt wird, war erst in der vergangenen Woche in die Schlagzeilen geraten.

Im Saarland laufen gegen die in dem Blitzer verwandte Art der Messung und Dokumentationsweise gleich mehrere Prozesse. Ob Bernd nach der Baseball-Attacke erst einmal Zwangsurlaub machen muss, muss sich am Mittwoch bei genauer Überprüfung zeigen.