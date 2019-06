Unfallzeugen alarmierten die Rettungskräfte um kurz vor 8 Uhr. Die Bielefelderin befuhr in ihrem Renault Clio die Krackser Straße in Fahrtrichtung Senne. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. »Die Fahrerin verlor die Kontrolle über den Kleinwagen, kam von der Straße ab und prallte gegen einen etwa kleinen Wall in der Böschung. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kollidierte auf dem Dach liegend mit einem Holzmast der Stadtwerke.«

Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 zur Unfallstelle geflogen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde die Autofahrerin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. »Die Bielefelderin befreite sich noch aus ihrem Fahrzeug und war ansprechbar. Äußerlich wies sie Kratzspuren auf.«

Stadtwerke-Mitarbeiter schalteten die defekte Freileitung ab. Etwa fünf Wohnhäuser waren vom Stromausfall betroffen. Die Reparatur wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern. Das total beschädigte Auto der Unfallfahrerin wurde abgeschleppt. Eine Kehrmaschine des Umweltbetriebes reinigte die Fahrbahn.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs sperrten Polizisten die Krackser Straße zweieinhalb Stunden lang. Der Totalschaden am Renault Clio wird von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt.