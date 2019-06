Unfallzeugen alarmierten die Rettungskräfte um kurz vor 8 Uhr. Die Bielefelderin befuhr in ihrem Renault Clio die Krackser Straße in Fahrtrichtung Senne. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. »Die Fahrerin verlor die Kontrolle über den Kleinwagen, kam von der Straße ab und prallte gegen einen etwa halben Meter hohen Wall in der Böschung. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kollidierte auf dem Dach liegend mit einem Holzmast der Stadtwerke.«

Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. »Die Bielefelderin befreite sich noch aus ihrem Fahrzeug und war ansprechbar. Äußerlich wies sie Kratzspuren auf.«

Stadtwerke-Mitarbeiter schalteten die defekte Freileitung ab. Etwa fünf Wohnhäuser sind vom Ausfall betroffen. Die Reparatur wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern. Das havarierte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Am Renault entstand Totalschaden, den die Polizei noch nicht beziffern konnte. Eine Kehrmaschine des Umweltbetriebes reinigte die Fahrbahn. Wie lange die Krackser Straße gesperrt blieb, konnte noch nicht gesagt werden.