Bielefeld (WB/hz/md). Zwölf Stunden nach der Attacke mit einem Baseballschläger funktioniert »Blitzer Bernhard« wieder. Eine beschädigte Panzerglasscheibe, die zersplitterte, wurde ersetzt. Seit 8 Uhr ist der Blitzer nach WESTFALEN-BLATT-Informationen wieder im Ortsteil Hillegossen in Betrieb.

Die Stadt hat wegen Sachbeschädigung Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Jetzt werden die Blitzeraufnahmen ausgewertet, um möglicherweise den Verursacher zu finden. Zeugen wollen zum Tatzeitpunkt einen grünen Opel Astra gesehen haben.

Nach Polizeiangaben hatten Zeugen die Beamten alarmiert, nachdem ein Mann das Gerät heftig angegangen hatte. Die Tat soll sich gegen 19.50 Uhr ereignet haben. Eingesetzt war das mobile Gerät des Ordnungsamtes der Stadt an der Detmolder Straße 619 in Höhe der Hillegosser Grundschule. Hier ist Tempo 30 vorgeschrieben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0521/5450 zu melden. »Bernhard«, der vielfach an sensiblen Verkehrspunkten im Bielefelder Stadtgebiet eingesetzt wird, war erst in der vergangenen Woche in die Schlagzeilen geraten.