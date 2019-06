Einsatz für das Klima und die Insekten: Die Bielefelder Aktivisten von »Fridays for Future« und die Neustädter Gemeinde legen drei Blumenwiesen an. Vorn Pfarrerin Christel Weber, Indira Mähl und Pascal Wenzel bei den Vorbereitungen. Foto: Michael Diekmann

Von Michael Diekmann

Bielefeld (WB). Die Aktion »Kirche blüht auf« war nur einer der Gründe, warum die Neustädter Marienkirche jetzt Blumenwiesen bekommt. Begeistert hatte der Auftritt von »Fridays for Future« -Aktivisten, berichtet Pfarrerin Christel Weber. Dienstag wurde gesät.

Den Beweis ihrer Souveränität in der Organisation bleiben die Mitglieder der Bielefelder Gruppe von »Fridays for Future« auch bei der abendlichen Vorbereitung der Wieseneinsaat nicht schuldig. Innerhalb kurzer Zeit sind mehr als 20 Jugendliche eingetroffen, greifen zu Harken und Besen und befreien das frisch gefräste Stück Wiese von Steinen und Kraut. »Sie sind sehr gut organisiert und eingespielt«, freut sich Pfarrerin Christel Weber. Und Aktivistin Indira Mähl (15) gesteht, dass sie ja eigentlich Bäume pflanzen wollten: »Jetzt wird es unsere erste Blumenwiese.«

Etwa 200 Quadratmeter der Rasenfläche rund um die Neustädter Kirche hatte der Umweltbetrieb am Vormittag gefräst. Um die weitere Vorbereitung kümmerte sich Weber mit Kirchbaumeister Peter Salchow, mit Mitgliedern der Gemeinde und des Presbyteriums. Der Kontakt zu den Aktivisten aus dem ganzen Stadtgebiet ist eng. Aysun Sakarya (15) kommt von der Gesamtschule Rosenhöhe, Pascal Wenzel (15) vom Hans-Ehrenberg-Gymnasium aus Sennestadt, Indira Mähl besucht die Laborschule.

Anstoß für die gemeinsame Aktion gab der Gottesdienst an Pfingsten

Den Anstoß für die gemeinsame Aktion gab der Gottesdienst an Pfingsten, bei dem zwei Mitglieder des Orga-Teams von »Fridays for Future« der Gemeinde von ihren Anliegen erzählt hatten. Im Anschluss hatte man überlegt, wie der Klimaschutz und die Artenvielfalt konkret vor Ort gefördert werden können. Der abschließende Satz eines jungen Mannes an Pfingsten, er habe Angst im Hinblick auf die Zukunft, sei sehr bewegend, findet Peter Salchow.

Da traf es sich gut, dass die Evangelische Kirche von Westfalen die Aktion »Kirche blüht auf« zur Erhaltung der Insektenvielfalt ins Leben gerufen hatte. Das Saatgut wurde von einem erfahrenen Imker aus Gelsenkirchen zusammengestellt. Es sind Samen für Klee, Mohn, Malve, Sonnenblume, Buchweizen, Lein und Wicke dabei. Angelegt werden rechts und links des Treppenaufgangs von der Hans-Sachs-Straße aus zwei große Beete sowie eine dritte Fläche zwischen Kirche und Gemeindehaus.

Für die Vorbereitung mussten große Mengen altes Kraut, Steine und Rasenreste entfernt werden. Die Zielstrebigkeit der Jugendlichen passt laut Christel Weber genau zu einem Wort aus der Pfingstbotschaft. Es heißt, »eure Söhne und Töchter prophezeien, eure jungen Leute werden Visionen haben«, zitiert sie. Weber: »Dieses hier sind konkrete Schritte zur Bewahrung der Schöpfung.« Und der schlichte Rasen rund um die Kirche hatte manchen in der Gemeinde bestimmt schon länger gestört.