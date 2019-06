Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Deutschlands größte Campusparty geht an diesem Donnerstag in Bielefeld über die Bühne. Um 15.30 Uhr öffnet das Gelände des Campus-Festivals. Das WESTFALEN-BLATT gibt einen kurzen Überblick über Headliner, Historie, Tickets und Sperrungen.

Besucherzahl und Tickets

Bis Mittwochnachmittag wurden nach Angaben der Veranstalter insgesamt etwa 14.000 Tickets verkauft. Karten gibt es auch an diesem Donnerstag noch zu kaufen – unter anderem in den WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen und an der Tageskasse.

Historie

Es ist bereits die fünfte Auflage des Campus-Festivals. Unter den bisherigen Gästen sind einige Hochkaräter: Die Liste reicht von Casper über Alligatoah, Annenmaykantereit, Sportfreunde Stiller, SDP, Bosse, Gentleman und Thees Uhlmann bis hin zu Joris und der Antilopen-Gang. 2018 war der Rapper Cro Headliner. Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Uni, Fachhochschule und Bielefeld Marketing GmbH. Die Bielefelder Konzertagentur Vibra Agency organisiert das Festival.

Headliner

In diesem Jahr sollen mit Fritz Kalkbrenner und den Donots zwei völlig unterschiedliche Headliner das Publikum mitreißen. Der Ostberliner Discjockey und Sänger Fritz Kalkbrenner wird Freunde der elektronischen Musik ansprechen. »Elektronische Musik funktioniert mittlerweile auch auf Festivals gut«, sagt Jens Möller, Sprecher von Bielefeld Marketing. »Und Fritz Kalkbrenner ist ein Name, der einfach zieht.« Der Discjockey landete mit seinem älteren Bruder Paul seinen größten Hit: Der Elektro-Song »Sky and sand« hielt sich 129 Wochen lang in den deutschen Charts. Der zweite Headliner hat westfälische Wurzeln: Die Punkrock-Band Donots kommt aus Ibbenbüren. Die letzten drei Alben der Musikgruppe landeten in den Top zehn der deutschen Charts.

Noch mehr Musik

Insgesamt vier Open-Air-Bühnen werden auf der Hauptveranstaltungsfläche zwischen Uni-Hauptgebäude und Gebäude X aufgebaut.

Der Zeitplan für das Bielefelder Campus-Festival Foto: www.campusfestival-bielefeld.de Der Zeitplan für das Bielefelder Campus-Festival Foto: www.campusfestival-bielefeld.de

Das Programm auf der Hauptbühne beginnt um 16.15 Uhr, auf anderen Bühnen schon um 15.45 Uhr. Zu den musikalischen Gästen gehören unter anderem Großstadtgeflüster (Elektro-Punk), Alexander Marcus (Elektro), Nura (Hip-Hop), BRKN (Hip-Hop) und »Das Moped« (Indie-Rock), die Spaßpunkband Sondaschule, die Indie-Musikgruppe Provinz und der italienische Sänger Fil Bo Riva (Folk/Indie).

Sperrungen und Stadtbahnen

Ab etwa 22.30 Uhr bietet der Verkehrsbetrieb Mobiel doppelt so viele Fahrten wie sonst auf der Stadtbahnlinie 4 zwischen Universität und Hauptbahnhof an. »Statt alle 15 Minuten fährt die Linie 4 am Donnerstagabend bis Betriebsschluss alle sieben beziehungsweise acht Minuten«, berichtet Mobiel-Sprecherin Birgit Jahnke.

Die Buslinie 31 kann die Haltestelle Universität-Zentrum nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr in der Straße Erfahrung auszuweichen.

Die Straße Vermittlung ist bis Freitag um 6 Uhr gesperrt, die Universitätsstraße wird bis Freitag um 6 Uhr zur Sackgasse. Die Straße Morgenbreede/Konsequenz wird zur Einbahnstraße (Ausnahme: Baustellenverkehr, Anlieferung). Es ist nur noch die Ausfahrt zur Voltmannstraße möglich. Mehr Infos gibt es hier .