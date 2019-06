Selbst eine Attacke mit einem Baseballschläger richtet kaum Schaden an. Blitzer »Bernhard«, die neue Superradaranlage der Stadt Bielefeld, gilt als sehr robust. Foto: Bollig

Bielefeld (WB/hz). Dass Dummheit durchaus bestraft werden kann, wird jetzt ein Autofahrer mit Herforder Kfz-Kennzeichen merken. Der junge Mann soll, unmittelbar nachdem er am Steuer eines alten, grünen Opel auf der Detmolder Straße in Bielefeld-Hillegossen geblitzt worden ist, sein auffälliges Fahrzeug gestoppt und die mobile Radaranlage mit einem Baseballschläger attackiert haben.

Zeugen hätten die Tat am Dienstag gegen 19.50 Uhr in der Tempo 30-Zone Höhe Hausnummer 619 an der Grundschule Hillegossen beobachtet, sagte Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. Gegen den mutmaßlichen Täter werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Beim Bielefelder Ordnungsamt wurden die Blitzeraufnahmen vom Opelfahrer (Fahrerfoto, Autokennzeichen) bereits gut zwölf Stunden nach dem Angriff am Mittwochvormittag ausgewertet und an die Polizei Bielefeld übergeben. »Die letzte Aufnahme des Blitzers vor dem Angriff zeigt einen grünen Opel mit überhöhter Geschwindigkeit«, sagte Norman Rosenland, beim Ordnungsamt zuständig für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollten weder Rosenland noch die Polizei Informationen dieser Zeitung bestätigen, dass der Blitzerangreifer dank der Fotos so gut wie überführt ist und ein Auto mit Herforder Kennzeichen fuhr.

Radaranlage ist schussfest gepanzert und alarmgesichert

Was der Täter mit dem Baseballschläger offenbar nicht wusste: Bei seinem Wutausbruch hatte er sich ausgerechnet Bielefelds neuen Superblitzer »Bernhard« als Opfer ausgesucht. Die 230.000 Euro teure Anlage in Form eines Autoanhängers ist, wie mehrfach berichtet, bekanntlich schussfest gepanzert und alarmgesichert.

Entsprechend nüchtern zieht Norman Rosenland für das Ordnungsamt Bilanz. Die Alarmanlage der sogenannten Semistation (so der Fachausdruck für »Bernhard«) habe funktioniert und sei am Tatabend sowohl im Ordnungsamt als auch bei einem Sicherheitsdienst aufgelaufen. Bis auf die untere von zwei kleinen Panzerglasscheiben sei der Blitzer unbeschädigt. Die gesplitterte Scheibe, die den Laserscanner des Blitzers und seine Kamera schütze, sei gut zwölf Stunden nach der Tat »in fünf Minuten Arbeit« gegen ein neues Panzerglas aus städtischem Bestand ersetzt worden. Geschätzter Schaden: 200 Euro.

Polizei sucht weitere Zeugen für Baseballschläger-Attacke

Während die Beweislage gegen den dunkelhaarigen Autofahrer mit dem Baseballschläger ziemlich eindeutig erscheint – zwei Zeugen sahen den jungen Mann mit dem Baseballschläger in der Nähe des Radaranlage, hörten einen Schlag und Glas splittern –, ist die Beteiligung von weiteren Personen noch unklar. Polizeisprecherin Siedschlag berichtet davon, dass sowohl im grünen Opel des mutmaßlichen Täters als auch in einem zweiten Fahrzeug am Blitzer, einem grauen Mercedes, mehrere Personen gesessen hätten. Beide Autos seien nach der Attacke auf die Radaranlage davon gefahren. Weitere Zeugen des Falls werden gebeten, sich bei der Polizei, Kommissariat 14, unter Tel. 0521/5450 zu melden.

Bei Anwohnern in Hillegossen wirft das Bekanntwerden der Blitzer-Attacke noch eine weitere Frage auf: »Bernhard« steht vor der Grundschule an der Detmolder Straße im absoluten Halteverbot. Ist das richtig so? »Ja, sagt Norman Rosenland. Die Halteverbotszone mit mobilen Schildern sei vom Ordnungsamt eigens geschaffen worden, damit »Bernhard« frei blitzen kann. Rosenland: »Dafür haben wir eine Sondergenehmigung von der städtischen Straßenverkehrsbehörde.«