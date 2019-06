Von Burgit Hörttrich

Grund: immer mehr Events wie das »Craft Beer Festival« oder der »Street Food Circus« drohten meist ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen wie den Flohmarkt für Bewohner des Westens oder Stadtteil- und Kinderfeste zu verdrängen.

Die Stadt, Eigentümerin des »Siggis«, berufe sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung, mit dem alle Anträge zur Nutzung des Platzes beurteilt würden, sagt Anke Schmidt, Geschäftsführerin von Kurz-um. Und natürlich seien die Gebühren höher, die die Kommune von kommerziellen Veranstaltern bekomme. Ulrich Zucht sagt, dass die Bürgerwache als gemeinnütziger Verein den Platz zu günstigeren Konditionen nutzen dürfe. Er erinnert sich gern daran, dass es noch vor nicht allzu langer Zeit »kein Termin-Gedränge« gegeben habe: »Ab November konnte man die Termine von Veranstaltungen für das nächste Jahr beim Amt für Verkehr anmelden, das funktionierte reibungslos.« Als Verein sei man nicht so schnell wie kommerzielle Event-Mangaments, die oft sogar bundesweit agieren würden, räumt er ein.

Vielleicht auch deshalb seien in diesem Jahr bereits Tage blockiert. Der Christopher Street Day, der traditionell auf dem »Siggi« ende, hätte umplanen müssen, weil dort über Pfingsten ein dreitägiges Craft Beer Festival stattgefunden habe. Vom 30. August bis zum 1. September finde das Festival »Bielefeld karibisch« eines Dortmunder Unternehmens statt, bei dem der Siegfriedplatz mit Sand bedeckt und mit »DJ- und Bandmusik beschallt« werde. Deshalb habe man mit der alljährlichen Open-Air-Diashow, die gemeinsam mit Greenpeace veranstaltet werde, auf einen Donnerstagabend ausweichen müssen.

Offenen Brief an Oberbürgermeister Pit Clausen

Die Stadtteilkonferenz hat einen Offenen Brief an Oberbürgermeister Pit Clausen geschrieben und bittet darum, den Verdrängungswettbewerb der Veranstaltungen einen Riegel vorzuschieben. Für Events wie »Bielefeld karibisch«, zu dem 8000 Menschen erwartet würden, sei der »Siggi« nicht geeignet. Wunsch der Kritiker: solche Veranstaltungen auf einen Tag zu begrenzen – auch weil dem Westen bei solchen Events der »Verkehrsinfarkt« drohe, sagt Anne Suleming (Bürgerwache). Pastor Christoph Steffen (Lydia-Gemeinde) betont, die »Westler« wollten nicht »unter sich« bleiben: »Das hier ist kein Schicki-Micki-Stadtteil.«

Der Siegfriedplatz sei Treffpunkt für alle. Steffen: »Dass sich die Menschen hier kennen, ist ein hohes Gut, das nicht durch solche Großveranstaltungen, für die es andere Plätze in Bielefeld gibt, nicht kaputt gemacht werden sollte.« Die Unterzeichner des Offenen Briefes sind sich einig: »Wir wollen solchen Groß-Veranstaltungen die rote Karte zeigen.« Wunsch der Stadtteilkonferenz: dass »gemeinwohlorientierte und quartierbezogene Veranstaltungen«, die den Siegfriedplatz seit Jahrzehnten beleben würden, vorreservieren könnten. Früher, so Ulrich Zucht, seien Traditionsveranstaltungen vom Amt für Verkehr in der Jahresplanung berücksichtigt worden.

Am Sonntag, 30. Juni, darf jedenfalls nicht-kommerziell auf dem »Siggi« das Stadtteilfest mit Trödelmarkt, Musik, und Kinderspielen ab 15 Uhr gefeiert werden. Veranstalter: die Bürgerwache.