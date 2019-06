Von Oliver Horst und Andreas Schnadwinkel

Katag-Vorstandschef Dr. Daniel Terberger machte vor 500 Gästen aus der Modebranche klar, dass an der Digitalisierung »in einer sich blitzartig verändernden Welt« kein Weg vorbeiführe. Zugleich sei es an der Zeit und sei Platz für Werte wie Nachhaltigkeit. »Wir müssen schneller und intelligenter handeln«, sagt Terberger.

Zentrale Fragen individuell beantworten

In der Branche müsse jeder drei zentrale Fragen individuell beantworten. Erstens rund um die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells. Zweitens zur Nachhaltigkeit. »Die junge Generation hat das Thema auf die Agenda gesetzt. Wir tun gut daran, uns die Frage zu stellen, ob wir Greenwashing oder wirkliche Nachhaltigkeit wollen. Gerade als Modebranche müssen wir aufpassen, nicht in einer bösen Ecke zu landen.« Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass der Verbraucher bislang viel über Nachhaltigkeit rede, nicht aber danach kaufe. Und drittens gehe es um die Positionierung mit der Priorität Preis oder Erlebnis, sagt Terberger.

Die Modehersteller wollen Nachhaltigkeit derweil sichtbarer machen und stärker betonen. Mathias Eckert, Vertriebschef bei S.Oliver, kündigte für 2020 Produktlabel direkt an der Ware an. Sie sollen konkrete Hinweise etwa auf nachhaltige Baumwollfasern, recycelte Polyesterfasern oder umweltfreundliche Herstellung von Denimstoffen enthalten. Aber auch zu Sozialstandards sollen und wollen die Hersteller mehr Informationen liefern. Das fordern auch die Händler.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Annegret Kramp-Karrenbauer nahm die Vorlage auf und nannte Digitalisierung und Nachhaltigkeit die »großen Trends« auch in der Politik. »Nachhaltigkeit bedeutet, die heute anfallenden Kosten nicht in die Zukunft zu übertragen«, sagte die CDU-Vorsitzende und bezeichnete Kohlendioxid (CO 2 ) als »Währung für die Zukunft«. Kramp-Karrenbauer forderte mehr Ehrlichkeit in der CO 2 -Debatte: »Eine Bio-Avocado aus Peru sollte im Supermarkt ein CO 2 -Preisschild haben.« Andererseits könne die Politik den Leuten auf dem Land nicht vorschreiben, auf ihr Auto zu verzichten. »Da müssen erst einmal die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um auf dem Land eine andere Mobilität zu bekommen.«

Nachhaltig soll natürlich auch der Wohlstand Deutschlands sein. Wie er erhalten werden könne, skizzierte die CDU-Chefin an einigen Beispielen. »Unser Exportschlager Duale Bildung darf nicht bei uns selbst unter Druck geraten. Deswegen müssen die Bundesländer dafür sorgen, dass Geld aus dem Digitalpakt auch die berufsbildenden Schulen erreicht«, sagte sie. Auch die Belastungen für Unternehmen behalte sie im Blick: »Die Kosten sind bei uns höher als in anderen Ländern, weil dort die Kosten gesenkt werden. Auch wir müssen die Unternehmen entlasten.«

Skeptisch klang Kramp-Karrenbauer, als sie im Zusammenhang mit Kryptowährungen wie Bitcoin das Vorhaben des Internetkonzerns Facebook erwähnte, eine digitale Weltwährung einzuführen: »Da brauchen wir ein Gegenmodell, einen digitalen Euro.«

Daniel Terberger verabschiedete »AKK« mit dem Hinweis, dass Angela Merkel auch mal die Rede bei der Cheftagung gehalten habe: »Vielleicht bringt das ja Glück.«