Berlin/Frankfurt/Bielefeld (dpa/WB/OH/in). Viel trinken, am besten Wasser: Gerade in der Sommerhitze ist der Tipp wichtiger denn je. Optionen für Trinkwasser gibt es viele – aus dem Hahn oder aus der Flasche, mit oder ohne Kohlensäure. Welche Unterschiede es in der Qualität gibt, zeigen aktuelle Tests von Stiftung Warentest und Ökotest.

Es prickelt, erfrischt, macht munter: Ganz ohne Wasser kommt niemand durch den Tag. Die Vielfalt im Handel ist groß. Sind es die Unterschiede auch? Ein Überblick:

Stilles Wasser

»Gutes« stilles Wasser ist in Teilen Deutschland schon ab 13 Cent pro Liter erhältlich, darunter die Hausmarken großer Händler wie Edeka, Aldi Nord und Rewe. Allerdings gibt es auch stille Wasser, die relativ viele Keime und andere Schadstoffe enthalten. Vor allem viele Biowasser und Babywasser schnitten bei der Untersuchung von Stiftung Warentest eher schlecht ab. Insgesamt ist nicht einmal die Hälfte der stillen Wasser »gut«. Kritisiert wird von den Testern, dass viele Mineralwasser nur wenige Mineralstoffe enthalten. Bei 13 stillen Wassern sei der Gehalt geringer als bei durchschnittlichem Leitungswasser.

Mineralwasser ohne Kohlensäure: getestet von Stiftung Warentest Produkt Quelle Literpreis Note Edeka Gut & Günstig Still Baruther Johannesbrunnen 0,13 Euro Gut (1,8) Aldi Nord Quellbrunn Naturell Brandenburger Urstromquelle 0,13 Euro Gut (1,9) Rewe Ja still Fontane-Brunnen, Kl. Lehnin 0,13 Euro Gut (1,9) Kaufland K-Classic still Quelle Löningen, Löningen 0,13 Euro Gut (2,0) Adelholzener naturell Adelholzener PrimusQuelle 0,67 Euro Gut (2,1) Extaler Mineralquell Extalerquelle Rinteln 0,46 Euro Gut (2,1) Real Tip naturell Erbeskopfquelle Malborn 0,13 Euro Gut (2,2) Lidl Saskia Still Quelle Wörth am Rhein 0,13 Euro Gut (2,3) Vilsa naturelle Vilsa-Brunnen Bruchhausen 0,56 Euro Befriedigend (2,9) Vittel Vittel Bonne Source 0,48 Euro Befriedigend (2,9) Gerolsteiner Naturell Gerolsteiner Naturell 0,58 Euro Befriedigend (3,0) Evian Cachatquelle Evian 0,91 Euro Befriedigend (3,1) dm Babylove Babywasser Felsenquelle Steinhagen 0,45 Euro Befriedigend (3,1) Rossmann Babydream Babywasser Felsenquelle Steinhagen 0,49 Euro Befriedigend (3,2) Hipp Baby Mineralwasser Krumbachquelle Kißlegg 0,85 Euro Befriedigend (3,3) Carolinen Naturelle Bio Bioquelle Bielefeld 0,49 Euro Befriedigend (3,0) Volvic Natürlich Bio Quelle Clairvic Volvic 0,48 Euro Befriedigend (3,4) Christinen Naturelle Bio Teutoburger Bergquelle Bielefeld 0,67 Euro Ausreichend (4,0) BioKristall Still Biokristallquelle Neumarkt 1,41 Euro Mangelhaft (5,0) Rheinsberger Preussenquelle Still Bio Rheinsberger Preussenquelle 1,09 Euro Mangelhaft (5,0)

Sprudelwasser

Die Stiftung hat Wasser mit Kohlensäure zuletzt im Sommer 2018 getestet und Ökotest ganz aktuell. Das Sprudelwasser schneidet insgesamt besser ab als jetzt das stille Wasser. Ein Grund: Kohlensäure bremst das Wachstum von Keimen. Auch hier gibt es gute Wasser mit Kohlensäure ab 13 Cent pro Liter. Egal ob mit oder ohne Sprudel: Eine Garantie für einen höheren Mineralstoffgehalt als bei Leitungswasser gibt es bei Flaschenwasser nie – das ist von der Marke abhängig.

Mineralwasser mit Kohlensäure: getestet von Öko-Test Produkt Quelle Literpreis Note Christinen Spritzig Bio Teutoburger Bergquelle Bielefeld 0,93 Euro Sehr Gut Extaler Mineralquelle Classic Extalerquelle Rinteln 0,46 Euro Sehr Gut Gerolsteiner Sprudel Gerolsteiner Gerolstein 0,86 Euro Sehr Gut Original Selters Classic Selters Mineralquelle Selters 0,67 Euro Sehr Gut Steinsieker Classic Steinsieker Löhne 0,84 Euro Sehr Gut Vilsa Brunnen Classic Vilsa-Brunnen Bruchhausen-Vilsen 0,50 Euro Sehr Gut Carolinen Classic Bio Bio-Quelle Bielefeld 0,49 Euro Gut Lidl Saskia Classic Wörth am Rhein Quelle 0,13 Euro Gut Edeka Gut & Günstig Classic Quintus-Quelle Bruchsal 0,13 Euro Befriedigend Rewe Ja! Classic Noé-Quelle Erftstadt 0,13 Euro Befriedigend Küstengold Classic q2 Quelle Rosendahl 0,65 Euro Befriedigend Aldi Nord Quellbrunn Vitaqua Classic Vitaqua Quelle Wolfhagen 0,13 Euro Befriedigend Förstina Sprudel Premium Spritzig Förstina Sprudel Eichenzell 0,64 Euro Ausreichend Hella Classic Hella-Quelle Trappenkamp 0,65 Euro Ausreichend Salvus Classic Salvus Quelle Emsdetten 0,65 Euro Ausreichend Apollinaris Classic Classic Quelle Bad Neuenahr 0,51 Euro Ungenügend

Extaler

Unter den regionalen Mineralwassern hat das in Rinteln an der Weser abgefüllte »Extaler Mineralquell naturell« den Sprung in die Spitzengruppe geschafft. Die mikrobiologische Qualität wurde von den Testern wegen des vergleichsweise hohen Mineralgehalts mit »sehr gut« (1,0) bewertet. Als Gesamtnote erhielt Extaler ein »gut« (2,1). Die kohlensäurehaltige Classic-Variante erhielt von Ökotest sogar ein »Sehr gut«.

Christinen

Schlechte Noten gab die Stiftung Warentest den stillen Wassern von Christinenbrunnen (Bielefeld). »Naturell Bio« erhielt wegen der Belastung mit Stäbchenbakterien nur ein »Ausreichend« (4,0). »Es handelt sich nicht um kritische Stoffe, sondern um Bakterien natürlichen Ursprungs, von denen keine gesundheitliche Gefährdung ausgeht«, versichert Geschäftsführer Guido Grebe. Gesunde kommen damit klar; Patienten auf Intensivstationen wird das Wasser aber nicht empfohlen. Die von Christinenbrunnen bei der Felsquelle (Steinhagen) abgefüllten Baby-Mineralwasser Babylove (für dm) und Babydream (Rossmann) erhielten ein »Befriedigend« (3,1 bzw. 3,2). Das kohlensäurehaltige »Christinen Spritzig Bio« wurde von Ökotest mit »Sehr gut« bewertet. Hier hat es keinerlei Beanstandung gegeben.

Carolinen

Das Bielefelder stille Wasser Carolinen Bio-Naturelle erhielt bei der Stiftung Warentest nur ein »Befriedigend«. Während Sensorik, mikrobiologische Qualität und Verpackung mit »Gut« bewertet wurden, gab es Abstriche wegen eines Nachweises von Nitrat und Spuren von Radium und dem nicht sehr gut lesbaren Schriftzug mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Weil die eigenen Untersuchungen das Ergebnis nicht bestätigen, will Carolinen mit den Testern Kontakt aufnehmen. Bei Ökotest wiederum erhielt das Carolinen Bio Mineralwasser Classic derweil ein »Gut« – mit Tendenz »Sehr gut«.

Glas und Plastik

Den »Ökotest«-Testern fiel auf, dass mehr Hersteller als früher inzwischen auf Glas- oder PET-Mehrweg-Flaschen setzen. Oder sie verwenden für PET-Einwegflaschen wenigstens mehr recyceltes Plastik. Mineralwasser aus Glasflaschen wiegt zwar mehr, ist dabei aber umweltfreundlicher – und schmeckt teilweise auch etwas frischer.

Wassersprudler

Sprudelwasser lässt sich auch zu Hause herstellen. Längst nicht alle Wassersprudler produzieren aber richtig spritziges Wasser. Bei vielen liegt der Kohlensäuregehalt eher auf dem Niveau von Medium-Wasser. »Gut« bewertete Wassersprudler gibt es schon ab 65 Euro. Preiswerter als Wasser aus dem Supermarkt ist das Selbersprudeln aber auch damit nicht immer: Der umgerechnete Literpreis liegt in der Regel bei 13 Cent und mehr. Selbstsprudler ersparen sich allerdings viel Schlepperei und einige Müllberge.

Wassersprudler: getestet von Stiftung Warentest Produkt Preis Note Aarke Carbonator II 229 Euro Gut (2,0) Soda Trend Style 80 Euro Gut (2,0) Kitchenaid Artisan 80 Euro Gut (2,2) Sodastream Easy 65 Euro Gut (2,5) Pearl Rosenstein & Söhne WS-110.Soda 70 Euro Befriedigend (2,6) Sodastream Crystal 2.0 Titan 110 Euro Befriedigend (2,7) My Sodapop 70 Euro Ausreichend (3,7)

Leitungswasser

Konkurrenzlos günstig, praktisch – und dabei meistens gut. Trinkwasser in Deutschland ist engmaschig kontrolliert und deshalb in aller Regel gesundheitlich unbedenklich. Auch in Regionen mit viel Landwirtschaft ist zum Beispiel der Nitratgehalt des Trinkwassers relativ niedrig. Das zeigt eine Untersuchung von Stiftung Warentest von Stichproben aus 20 Orten. Wer die Qualität seines heimischen Wassers genau kennen will, kann beim örtlichen Wasserversorger nachfragen. Zu beachten ist aber, dass die heimische Leitung oder der Wasserhahn das Wasser belasten kann.

Babywasser

Manche Hersteller verkaufen eigenes, oft eher teures Wasser für Babys. Der Kauf lohnt sich aber kaum. Denn für solches Wasser gelten die gleichen Regeln für reguläres Mineralwasser, auf dem »Geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung« steht. Laut Stiftung Warentest ist zudem selbst Trinkwasser aus der Leitung für Säuglingsnahrung geeignet. Und in den ersten Monaten sollte man Wasser für Babys ohnehin abkochen, ungeachtet der Quelle.