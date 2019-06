Wie jedes Jahr im Frühjahr lief die Veranstaltung unter dem Titel »Feuer & Flamme«. Die nächste ihrer Art, »Ernte & Dank«, ist für den Herbst geplant.Der Marcant-Vorstandsvorsitzende Thorsten Hojas betont, dass es dabei nicht um Werbung für sein Unternehmen gehe, sondern er und seine Mitarbeiter »unternehmerische Verantwortung« übernehmen wollen.

In der Regel würde Geld für soziale Zwecke in Entwicklungsländer gespendet. Vor Ort gebe es aber auch viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und denen man mit einem guten Essen in schönem Ambiente und einem ansprechenden Rahmenprogramm eine echte Freude machen kann.

Kulinarisch wurde der Nachmittag von der »Kochkultur Bielefeld« gestaltet. Chefkoch Thorsten Richter und sein Personal haben dabei keine Kosten und Mühen gescheut, angeboten wurde zum Beispiel frischer Spargel. Auch an die Vegetarier unter den Gästen wurde gedacht, sowohl bei der Vor- als auch bei der Hauptspeise konnte man aus verschiedenen Optionen auswählen.

Für die Organisation ist Zuhra Qudrat von Marcant verantwortlich. Sie kümmert sich zum Beispiel um die Räume, das Personal und das kulturelle Rahmenprogramm. Unterstützt wird sie dabei von Josefine Georgi von der Bielefelder Bahnhofsmission, Ulrich Wienstroth vom Bielefelder Tisch und Matthias Blomeier vom Sozialpfarramt. Insgesamt sind an der Ausrichtung der Veranstaltung 40 Menschen beteiligt, alle von ihnen arbeiten unentgeltlich.

Dieses Jahr wurden die Gäste von Clown Pepe unterhalten. Er hatte Luftballons im Gepäck und konnte mit einem bunten Programm aus Musik, Tanz und klassischer Clownerie aufwarten. Zusätzlich konnte man beim Essen klassische Musik auf dem hauseigenen Flügel hören.