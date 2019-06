Warten auf die großen Acts. Foto: Kerstin Panhorst Warten auf die großen Acts. Foto: Kerstin Panhorst

Los geht’s unter anderen mit den Punch Drunk Poets, Auf der Stereo-Bühne spielen sie vor einer Handvoll Zuhörer und machen trotzdem Stimmung als ob hunderte da wären.

Alexander Marcus hat einen riesigen aufblasbaren Hawaiitoast dabei. Schlager trifft Electrobeats. Die Menge feiert ihn!

Kaum auf dem Gelände sind die Leute direkt im Festivalmodus. Sonnenbrille raus, Hut auf und Bier in die Hand. Auf dem Rasen wird gechillt oder auch ohne Wasser mit dem Wasserball gespielt.

Melodische Indiehymnen liefern »Das Moped« auf der einen Bühne, während auf der anderen »Provinz« ihre Single »Neonlicht« performen.

Die Veranstalter sind schon jetzt begeistert, vor allem vom Auftritt von Alexander Marcus, der sich selbst feiert und von seinen textsicheren Fans ebenso gefeiert wird.

Fil Bo Riva Foto: Thomas F. Starke Fil Bo Riva Foto: Thomas F. Starke

»Kiss me, kiss me« singt Fil Bo Riva. Viele Besucher würden der Aufforderung des schönhaarigen Italieners in der weißen Hose sicher gerne nachkommen.

Seifenblasen steigen auf, Luftballons schaukeln im Wind zu sphärischen Klängen von der Hauptbühne – die Atmosphäre ist total relaxed.

Sit-in-Stimmung beim Songwriter Slam. Im Halbkreis sitzen die Zuhörer auf dem Asphalt, auf der Bühne wird zur Gitarre über Briefe vom Finanzamt gedichtet. Die 68er-Stimmung wird kurz getrübt. Ganz spießig muss ein Fluchtweg gebildet werden. Aber auch das geht ohne Probleme.

Einen tollen Panorama-Blick gibt es für alle schwindelfreien im Ballonkorb der Sparkasse. Von oben lässt sich das ganze Festival in kühler Brise genießen.

Was noch kommt

Später sollen mit Fritz Kalkbrenner und den Donots zwei völlig unterschiedliche Headliner das Publikum begeistern. Der Ostberliner Discjockey und Sänger Fritz Kalkbrenner wird Freunde der elektronischen Musik ansprechen. »Elektronische Musik funktioniert mittlerweile auch auf Festivals gut«, sagt Jens Möller, Sprecher von Bielefeld Marketing. »Und Fritz Kalkbrenner ist ein Name, der einfach zieht.«

Der Discjockey landete mit seinem älteren Bruder Paul seinen größten Hit: Der Elektro-Song »Sky and sand« hielt sich 129 Wochen lang in den deutschen Charts. Der zweite Headliner hat westfälische Wurzeln: Die Punkrock-Band Donots kommt aus Ibbenbüren. Die letzten drei Alben der Musikgruppe landeten in den Top zehn der deutschen Charts.

Zeitplan Foto: www.campusfestival-bielefeld.de Zeitplan Foto: www.campusfestival-bielefeld.de

Verkehr

Ab etwa 22.30 Uhr bietet der Verkehrsbetrieb Mobiel doppelt so viele Fahrten wie sonst auf der Stadtbahnlinie 4 zwischen Universität und Hauptbahnhof an. »Statt alle 15 Minuten fährt die Linie 4 am Donnerstagabend bis Betriebsschluss alle sieben beziehungsweise acht Minuten«, berichtet Mobiel-Sprecherin Birgit Jahnke.

Die Buslinie 31 kann die Haltestelle Universität-Zentrum nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr in der Straße Erfahrung auszuweichen.

Die Straße Vermittlung ist bis Freitag um 6 Uhr gesperrt, die Universitätsstraße wird bis Freitag um 6 Uhr zur Sackgasse. Die Straße Morgenbreede/Konsequenz wird zur Einbahnstraße (Ausnahme: Baustellenverkehr, Anlieferung). Es ist nur noch die Ausfahrt zur Voltmannstraße möglich.