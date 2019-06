Campus-Festival 2019 Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Los geht’s unter anderen mit den Punch Drunk Poets, Auf der Stereo-Bühne spielen sie vor einer Handvoll Zuhörer und machen trotzdem Stimmung als ob hunderte da wären.

Alexander Marcus hat einen riesigen aufblasbaren Hawaiitoast dabei. Schlager trifft Electrobeats. Die Menge feiert ihn!

Kaum auf dem Gelände sind die Leute direkt im Festivalmodus. Sonnenbrille raus, Hut auf und Bier in die Hand. Auf dem Rasen wird gechillt oder auch ohne Wasser mit dem Wasserball gespielt.

Melodische Indiehymnen liefern »Das Moped« auf der einen Bühne, während auf der anderen »Provinz« ihre Single »Neonlicht« performen.

Die Veranstalter sind schon jetzt begeistert, vor allem vom Auftritt von Alexander Marcus, der sich selbst feiert und von seinen textsicheren Fans ebenso gefeiert wird.

»Kiss me, kiss me« singt Fil Bo Riva. Viele Besucher würden der Aufforderung des schönhaarigen Italieners in der weißen Hose sicher gerne nachkommen.

Seifenblasen steigen auf, Luftballons schaukeln im Wind zu sphärischen Klängen von der Hauptbühne – die Atmosphäre ist total relaxed.

Sit-in-Stimmung beim Songwriter Slam. Im Halbkreis sitzen die Zuhörer auf dem Asphalt, auf der Bühne wird zur Gitarre über Briefe vom Finanzamt gedichtet. Die 68er-Stimmung wird kurz getrübt. Ganz spießig muss ein Fluchtweg gebildet werden. Aber auch das geht ohne Probleme.

Einen tollen Panorama-Blick gibt es für alle schwindelfreien im Ballonkorb der Sparkasse. Von oben lässt sich das ganze Festival in kühler Brise genießen.

Schräge 80er-Jahre-Vibes senden die »Magical Creatures« auf der Hertz-87.9-Bühne aus. Leider interessieren sich nur wenige für das skurril-zauberhafte Duo.

»Alle Hände in die Luft« lautet die Ansage von BRKN. Der Kreuzberger legt zu einem Sample von »Sex machine« eine kleine Tanzeinlage ein.

Die letzten Mitarbeiter verlassen ihre Büros. Wieder rein ins Gebäude geht es nicht. Nur mit Sondererlaubnis kommt heute noch jemand ins X Gebäude.

Momentan sind 15.000 Besucher auf dem Gelände. Die Veranstalter vermelden einen entspannten Ablauf. Bisher gibt es keine Zwischenfälle.

Großstadtgeflüster und Abendsnack

Großstadtgeflüster sind der nächste Act auf der Hauptbühne. Sie zeigen eine seltsame Mischung aus Stand-Up-Comedy und Rap. Die Erklärung liefern sie selbst: Ich sehe was, was Du nicht siehst und das sind meine Hallus.

Langsam wird es Zeit für einen Abendsnack. Wer keine Lust auf die Traditionsbratwurst hat, wird auf dem Street-Food-Markt fündig. Vegane Hot-Dogs treffen hier auf Döner, Pizza und asiatische Nudelgerichte.

Die Menge zieht es zur Stereo-Bühne. »Wir haben keine Freunde mehr« skandieren die Jungs von Sondaschule. Die hat die Ska-Punk-Band aus Mülheim aber – zu Hunderten auf der Bühne.

Die Donots feiern Bandjubiläum

Dauereinsatz für die Nebelmaschine beim Red-Bull-Elektro-Floor: wummernde Beats von Mat Joe bringen alle zum Tanzen.

Kurz vor 20.30 Uhr steht endlich der erste Headliner auf der Bühne: Die Punkrockband Donots. Passend zum 25-jährigen Bandjubiläum haben die Münsteraner eine Silberhochzeit-taugliche Fahne aufgehängt.

Die Alternative-Rocker rufen dazu auf, den Campus in Grund und Boden zu springen. Das könnte klappen.

»Das war der Wahnsinn« – so lautet das Fazit der Donots, die sich mit »So long« von den Fans verabschieden, die mit ihren Armen im Takt über den Kopf mitschunkeln.

Alle wollen Rapperin Nura. Leider spielt sie nur auf der kleinen Stereo-Bühne. Einige Besucher ziehen wieder ab. Der Andrang ist zu groß. Und hinten kommt kaum noch ein Ton an.

Völlig anders sieht es bei »The Wild Rumble« aus. Jeder Zuhörer hat geschätzte fünf Meter Platz, um zum Garagerock zu tanzen.

Fritz Kalkbrenner reißt die Massen nicht so mit wie 2018 Cro

Den Schlussakt übernimmt in Fritz Kalkbrenner. Der Ostberliner Discjockey tritt um 22.10 Uhr auf die Bühne. Er steht in rotes Licht getaucht hinter seinem Pult. Geometrische Projektionen drehen sich am Bühnenhintergrund. Vor der Hauptbühne ist es voll. Aber Kalkbrenner kann die Masse nicht so richtig mobilisieren wie im vergangenen Jahr der Headliner Cro.

Zwar stehen viele Besucher vor der Bühne und quittieren sein »Hallo Bielefeld« mit aufgeregten Schreien, aber hinten herrscht weiter chillige Stimmung. In kleinen Gruppen und an den Ständen lassen die Leute den Abend im Klang wummernder Bässe ausfaden.