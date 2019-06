Sigrid Schreiber in ihrem Büro, das sie in der kommenden Woche für ihren Nachfolger räumen wird. Foto: Bernhard Pierel

Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Auch wenn ihre Tage als Geschäftsführerin des Studierendenwerks Bielefeld gezählt sind: »Ich werde bestimmt ab und an zum Essen in die Mensa gehen«, kündigt Sigrid Schreiber an. Nicht etwa, weil sie nicht loslassen kann, sondern »weil es schmeckt«.

Wenn Sigrid Schreiber an diesem Freitag verabschiedet wird, war sie auf den Tag genau 35 Jahre beim Studierendenwerk Bielefeld tätig. Geboren wurde sie vor fast 64 Jahren in Holzminden, ihre erste Ausbildung absolvierte sie bei der Finanzverwaltung Niedersachsen, bevor sie zum Studium der Betriebswirtschaftslehre nach Bielefeld kam. Erste berufliche Stationen, erzählt sie, waren ein Unternehmen der Kalksandsteinindustrie und die Bezirksregierung in Detmold, wo sie im Bereich gewerbliche Wirtschaft arbeitete. Am 1. Juli 1984 dann trat sie als junge Abteilungsleiterin ihre Stelle beim Bielefelder Studentenwerk – wie es damals noch hieß – an.

Kommissarisch bis zum letzten Tag

Die Aufgaben waren vielfältig, »wir waren damals ja auch noch kleiner«: Sigrid Schreiber hatte die kaufmännische Leitung, war für Personal sowie Bauen und Liegenschaften verantwortlich. Mit steigenden Studentenzahlen und dem Wachsen des Studentenwerkes, wurden die Aufgabenbereiche neu zugeschnitten, und die junge Betriebswirtin wurde kaufmännische Leiterin für den Personalbereich.

25 Jahre war sie zudem stellvertretende Geschäftsführerin, bevor sie vor viereinhalb Jahren das Amt der Geschäftsführerin von Günther Remmel übernahm – kommissarisch bis zum letzten Tag, weil es bei der Nachfolgeregelung Differenzen mit dem NRW-Wissenschaftsministerium gab: Querelen, die einige Studentenwerke des Landes auszufechten hatten.

Die scheidende Geschäftsführerin versteht das Studierendenwerk als Dienstleister, die 470 Mitarbeiter versorgen 43.000 Studenten und Mitarbeiter von vier Hochschulen der Region. »Wir decken die Bedürfnisse ab, die nichts mit dem Studium zu tun haben, die aber zum Gelingen, zu guten Studienbedingungen und dem sozialen Umfeld beitragen«, sagt sie.

Dazu gehört die Schaffung und Verwaltung von bezahlbarem Wohnraum , die Bearbeitung von Bafög-Anträgen, die Trägerschaft von Kindertagesstätten für den Nachwuchs der Studenten und als größte Unternehmenssparte die »Gemeinschaftsverpflegung« in Mensen und Cafeterien: »An neun Standorten produzieren wir jährlich mehr als 1,2 Millionen Mensaessen«, sagt Sigrid Schreiber.

Schlange für Currywurst/Pommes

»Früher musste Mensaessen vor allem billig sein, mittlerweile haben sich die Wünsche und Ernährungsgewohnheiten gewandelt«, sagt die scheidende Chefin. Vegan und vegetarisch ist nachgefragt, möglichst regional und möglichst frisch zubereitet soll das Essen sein, dazu gibt es Besonderheiten wie etwa eine kanadische Steakwoche. Und dennoch: »Wenn Currywurst/Pommes auf der Speisekarte steht, gibt es eine Schlange ohne Ende«, schmunzelt Sigrid Schreiber. Und da man keinen Erziehungsauftrag habe, werden auch diese Wünsche der Mehrheit erfüllt.

Besonders wichtig ist der 63-Jährigen, dass das Studierendenwerk keine ausufernde Verwaltungsbürokratie habe und sich möglichst wenig mit sich selbst beschäftige: »Das wollen und können wir uns nicht leisten, denn wir arbeiten in erster Linie mit dem Geld von Studierenden.« Der Landeszuschuss für die allgemeinen Aufgaben liege auf dem Niveau von 2006, die Finanzausstattung des Landes sei unzureichend.

»Das führt dazu, dass die Studierenden über ihren Sozialbeitrag einen immer größeren Anteil an der sozialen Infrastruktur selbst zahlen«, kritisiert Schreiber – und fügt hinzu, dass auch der studentische Wohnungsbau unzureichend finanziert werde. Dringend erforderlich seien Förderprogramme, die echte Zuschüsse für den Wohnheimbau seien.

»Wege durch das Land«

Ebenso legt Schreiber Wert darauf, dass die Hierarchien flach sind und Verantwortung delegiert wird: »Qualifizierte und gut ausgebildete Mitarbeiter wollen auch mitgestalten können.« Und sie sollen auf Kundenwünsche reagieren können.

Wenn Sigrid Schreiber sich nun verabschiedet und ihren Schreibtisch an Dr. Jens Schröder übergibt, wird sie wieder mehr Zeit für ihre Hobbys haben. Da ist etwa der Garten mit Rosen, Stauden und Kräutern oder die Leidenschaft für Veranstaltungen wie »Wege durch das Land«. Auch zum Lesen möchte sie wieder verstärkt kommen. Aktuell arbeitet sie vor allem Reiseliteratur durch; schließlich soll es im Herbst zu einer längeren Reise in die USA gehen. Und auch wenn Mensabesuche bereits eingeplant sind: Zu den Hobbys der 63-Jährigen gehört auch das Bekochen des Freundeskreises.