Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Uni-Rektor Prof. Dr. Gerhard Sagerer muss sich an diesem Freitag zur Wahl stellen. Der 63-Jährige, der seit 2009 an der Spitze der Universitätsleitung steht, möchte zum dritten Mal gewählt werden. Allerdings gibt es einen Gegenkandidaten. Eine Pro-Forma-Wahl ist nicht zu erwarten.

Wer der Gegenkandidat ist, der von einer Findungskommission akzeptiert wurde, wurde allerdings bis zum letzten Tag nicht kommuniziert. Dabei erfolgt die Wahl selbst in einer öffentlichen Sitzung der Wahlversammlung.

Selbst unter der Professorenschaft herrschte weitgehend Ahnungslosigkeit und durchaus auch Irritation über dieses Vorgehen. Bekannt wurde, dass der Gegenkandidat zu Sagerer ein externer ist. Zuvor hatte es zwar bereits einen Gegenkandidaten aus dem Haus gegeben, dem Vernehmen nach von einigen Professoren angeregt. Dieser Kandidat hat seine Bewerbung aber zurückgezogen.

In einer Stellenausschreibung, die am 11. Februar in der ZEIT erschien, wurde zum 1. Oktober ein Rektor (m/w/d) – das »d« steht für divers – gesucht, der eine dynamische, überzeugungsstarke Persönlichkeit mit strategischer Gestaltungskraft und mehrjähriger Erfahrung in komplexen Leitungsaufgaben sei. Schließlich ist in den kommenden Jahren einiges zu stemmen, allem voran die Sanierung des Hauptgebäudes mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro sowie der Aufbau und die Eingliederung der Medizinischen Fakultät.

Ein neuer Rektor würde für sechs Jahre gewählt

Für den Informatiker Sagerer, der 1990 an die Uni Bielefeld kam, geht es um weitere vier Jahre Amtszeit. Er war von 2001 bis 2007 Prorektor für Studium und Lehre, trat 2009 als Rektor die Nachfolge von Prof. Dr. Dieter Timmermann an und wurde 2015 wiedergewählt. Ein neuer Rektor würde für sechs Jahre gewählt. Jede weitere Amtsperiode währte dann auch bei ihm nur vier Jahre.

Zur Wahl stellen müssen sich die Kandidaten nach dem Hochschulgesetz in der Hochschulwahlversammlung. Sie besteht aus den 24 stimmberechtigten Mitgliedern des Senats sowie den fünf externen Mitgliedern des zehnköpfigen Hochschulrates der Uni Bielefeld, die als Einzige vorab über die Kandidaten informiert wurden. Ihnen präsentieren sie sich, ihren Fragen stellen sie sich.

So wird der Rektor gewählt

Gewählt werden muss der Rektor mit der Mehrheit der Stimmen des Gremiums insgesamt und zugleich mit der Mehrheit der Stimmen sowohl der Senats- als auch der Hochschulratsmitglieder. Sagerer kann dabei mit einem eingespielten Team punkten, nicht wenige in der Universität schätzen besonders die Arbeit der beiden Prorektoren Martin Egelhaaf und Reinhold Decker.

Zudem ist der amtierende Rektor bei vielem, was ansteht, im Thema, Kontinuität kann also durchaus sinnvoll sein. Allerdings: Für ihn wäre definitiv in vier Jahren Schluss, und bis dahin dürften die Baustellen der Universität – durchaus auch im Wortsinne – nicht erledigt sein. Spätestens dann müsste sich ein anderer ohnehin einfuchsen.