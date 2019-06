Von Burgit Hörttrich

Die Hauptbedenken: mehr Verkehr, Wertverlust von Immobilien und Grundstücken in der Nachbarschaft und überhaupt: »Muss das auch noch hier hin?« Rainer Müller, Geschäftsführer der Stadtwerke und – nebenamtlich – der Interargem, Eigentümerin der MVA, und Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher informierten über das, was kommen soll, falls das MVA-Konzept bei der Ausschreibung für die Klärschlammverbrennung frühestens Ende 2020 den Zuschlag bekäme.

Zur sogenannten Klärschlamm-Kooperation Ostwestfalen-Lippe zusammengeschlossen haben sich 78 Städte, Gemeinden und Verbände aus dem Regierungsbezirk Detmold und angrenzenden Kreisen. Alle zusammen haben ein Klärschlammaufkommen von 160.000 Tonnen pro Jahr. Als Trockensubstanz, die für die Verbrennung geeignet wäre, entspräche das 40.000 Tonnen.

»Es bleibt bei der Kapazitätszusage.«

Rainer Müller betonte in der Bürgerveranstaltung, dass die geplante Anlage auf dem heutigen MVA-Gelände auf maximal 35.000 Tonnen ausgelegt würde: »Es bleibt bei der Kapazitätszusage.«

Zudem versprach er bei der Verbrennung das »höchste ökologische Niveau«. Vorbild für die Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage sei eine Anlage in Zürich, deren Technik übernommen werde. Müller: »Bei der Rauchgasreinigung ist Bielefeld aber sehr viel besser als die Schweizer.« Deutschlandweit gebe es 30 Klärschlamm-Verbrennungsanlagen. In Ostwestfalen-Lippe setze man auf eine regionale Lösung. Anlass: Der Einsatz von Klärschlämmen als Dünger in der Landwirtschaft ist ab 2030 untersagt, um die Böden nicht mit schädlichen Rückständen zu belasten.

Heute fahren die MVA täglich etwa 200 LKW an.

Und ja, es werde mehr Lkw-Fahrten geben. Müller sprach von 30 zusätzlichen Transporten pro Tag, auch die Rückstände, die Mono-Aschen, müssten zur Deponie »Alte Schanze« in Paderborn gebracht werden – solange, bis es eine Lösung für die Phosphor-Rückgewinnung gebe. Heute fahren die MVA täglich etwa 200 LKW an.

Sternbacher versprach, die Transporter so zu führen, dass keine Wohnstraßen belastet würden. Bei Entsorgungskosten von rund 80 Euro pro Tonne Klärschlamm, so Müller, müssten die kommunalen Abwassergebühren nicht erhöht werden. Die Zuhörer bezweifelten das. Kommentar: »Die Interargem hat die Gewinne und wir haben den Dreck.«