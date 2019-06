Bielefeld (WB). Nan Goldin (66), renommierte, politisch engagierte und streitbare Künstlerin aus den USA, erhielt am Donnerstagabend im Sprengel Museum in Hannover den Kunstpreis Ruth Baumgarte. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert.

Nan Goldin greift in ihren Fotografien Themen wie Gewalt, Drogen, Sex und Tod auf. Sie portraitiert und dokumentiert das Leben von Freunden und Bekannten und auch das eigene Leben in teils sehr persönlichen Momentaufnahmen. Über Jahrzehnte entstand so eine Art Tagebuch, das, ähnlich dem Werk Ruth Baumgartes, den Menschen in den Mittelpunkt künstlerischen Interesses rückt. Neben Ausstellungen in namhaften Museen in aller Welt sind Nan Goldins Werke auch in öffentlichen Sammlungen vertreten. Alexander Baumgarte, Galerist und Vorstandsvorsitzender der Kunststiftung Ruth Baumgarte, überreichte den Preis.

Ruth Baumgarte (1923-2013) studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin und lebte und arbeitete in Bielefeld.. Als Folge zahlreicher Reisen entstand ein stark am Menschen ausgerichtetes malerisches Werk. Der rund 100 Arbeiten umfassende Afrika-Zyklus war im vergangenen Jahr im Ludwig Museum in Koblenz und im State Russian Museum in St. Petersburg zu sehen, wird zur Zeit im Städtischen Museum Braunschweig gezeigt. Die Auszeichnung wurde zum 5. Mal verliehen.