Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Der alte Rektor ist der neue: Prof. Dr. Gerhard Sagerer ist am Freitag in der Hochschulwahlversammlung der Universität zum dritten Mal gewählt worden. Er hat sich sehr klar mit 23 gegen fünf Stimmen gegen seinen Mitbewerber Prof. Dr. Ulf Diederichsen, Prorektor für Forschung an der Universität Göttingen, durchgesetzt.

Die Rektorwahl war durchaus mit Spannung erwartet worden. Zum einen, weil es einen Gegenkandidaten gab. Zum anderen, weil es in den vergangenen Monaten, vor allem nach dem Scheitern in der Exzellenzinitiative, durchaus auch Unzufriedenheit in der Universität gegeben hatte. Manch einer hatte damit gerechnet, dass die Wahlversammlung – bestehend aus 24 stimmberechtigen Senatsmitgliedern und den fünf Externen des Hochschulrates – dem amtierenden Rektor einen »Denkzettel« verpassen würde.

Sein Gegenkandidat hatte sich entsprechend vorbereitet, in Gesprächen mit allen Statusgruppen der Universität vorab Befindlichkeiten abgefragt, um, wie er sagte, »Bedürfnisse aufzusaugen«. Er schwächelte dann in der Fragestunde nach seiner Präsentation.

Souveräner Vortrag

Sagerers Vortrag über seine Visionen und Ziele war sehr souverän. Konzentriert und mit Detailwissen ging er zudem in der anschließenden Fragestunde auf Nachhaken und Kritik ein. Ganz klar machte er dabei, dass er weder amtsmüde noch unmotiviert sei. Auch den Vorhalt, dass er in vier Jahren, in einer durchaus kritischen Zeit (zum Beispiel wegen der Eingliederung der Medizinfakultät in die Universität oder der Vorbereitung auf die nächste Exzellenzrunde), zwangsläufig aus Altersgründen ausscheiden müsse, konterte er: Die Prorektoren seien dann noch jung genug, um weiter im Amt zu sein und so für Kontinuität zu sorgen.

Damit überzeugte er die Wahlversammlung, die nach kurzer Aussprache zu ihrem klaren Ergebnis kam. Der Rektor war bewegt und gerührt. »Ich freue mich riesig, und ich freue mich auf die kommenden vier Jahre«, betonte er und dankte für das Vertrauen.

Universität hatte die Rektorstelle breit ausgeschrieben

»Ein guter Tag für die Universität «, sagte Dr. Annette Fugmann-Heesing, Vorsitzende des Hochschulrates, nach der Wahl. Sie leitete mit Prof. Dr. Moritz Kaßmann, Vorsitzender des Senates, die Versammlung und betonte, dass das Wahlverfahren offen und wettbewerblich gewesen sei.

Die Universität hatte die Rektorstelle breit ausgeschrieben und zudem auf externe Begleitung durch einen Personalberater gesetzt. Er sprach mögliche Kandidaten direkt an. 47 kontaktierte er, 41 reagierten mit einer Rückmeldung. Elf von ihnen wollten nicht gegen den Amtsinhaber, der ein angesehener Kollege sei, kandidieren, für 14 passte der Zeitpunkt nicht und 15 sahen keinen Veränderungsbedarf. Von neun Bewerbern lud die Rektorfindungskommission drei Kandidaten ein, übrig blieben letztlich Sagerer und Diederichsen.