»Es geht darum, nicht erst in ein paar Jahren, sondern sofort neue Wohnungen zu schaffen«, sagte CDU-Fraktionschef Ralf Nettelstroth am Freitag. Es dürfe kein Blankoscheck ausgestellt werden, so Nettelstroth zur Baulandstrategie, bei der die Stadt als eine Art Grundstückszwischenhändler auftreten soll, um Bauland preiswerter zu machen.

Das wollen die drei Rathaus-Parteien stattdessen umsetzen:

Zwischen 2020 und 2024 sollen jedes Jahr 2000 Wohneinheiten genehmigt, mindestens 20 Hektar Gewerbeflächen entwickelt werden. Kurzfristig sollen bebaubare Flächen für Wohnen und Gewerbe »im Umfang von effektiv 300 Hektar« ausgewiesen werden. Nach dem Vorbild der Stadt Köln könnte das gemeindliche Vorkaufsrecht auf sämtliche Flächen in der Stadt erweitert werden. Die Stadt soll selbst Grundstücke erwerben und zu Wohnbauland und Gewerbeflächen entwickeln und vermarkten. Planverfahren müssten kürzer und effizienter gestaltet werden – zusammen mit der Immobilienwirtschaft.

»Nachverdichtung« im Stadtgebiet soll verbessert werden

Ein eigenes Planungsamt im Rathaus soll ein städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeiten. Personal und Geld dafür müssten bereitgestellt werden. Auch die »Nachverdichtung« im Stadtgebiet soll verbessert werden. Dazu gehören das Bauen in der zweiten Reihe, Aufstockungen oder Dachgeschossausbauten. Ein Baulückenkataster soll zeigen, wo trotz bestehenden Planungsrechts bisher nicht gebaut wurde. Auch die städtische Wohnungsgesellschaft BGW soll einbezogen werden, jedes Jahr 100 Sozialwohnungen errichten. Letzter Punkt: ein engmaschiges Controlling soll garantieren, dass die Beschlüsse auch abgearbeitet werden.

Am kommenden Dienstag beschäftigt sich der Stadtentwicklungsausschuss mit der Baulandstrategie. Dann soll auch der Antrag der Oppositionsparteien zur Abstimmung gestellt werden. »Die Baulandstrategie ist eine Verhinderungsstrategie«, ist Ralf Nettelstroth überzeugt. Sie habe auch in Münster, das als Vorbild für Bielefeld herangezogen werde, erst nach Jahren erste Erfolge gezeigt, sei dort mit enormem Personalaufwand verbunden. Der Plan von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) greife zu langsam, sei zudem ideologiebesetzt, meinte Dorothea Becker, Fraktionsvorsitzende der »BiMi«. Es gebe eine Schieflage zwischen Umwelt- und Bauamt. »Das Umweltamt hat Entwicklungen zu häufig behindert.«

»Wir haben es aber mit einem Politikversagen zu tun.«

Die vom Paprika-Bündnis favorisierte Baulandstrategie unterstelle ein Marktversagen, sagte FDP-Sprecherin Jasmin Wahl-Schwentker. »Wir haben es aber mit einem Politikversagen zu tun.« Über Jahre seien nicht genügend Baugebiete ausgewiesen worden. Die Grünen seien dabei der größte Verhinderer gewesen.

Mit dem Gegenentwurf ist eine breite Mehrheit für die Baulandstrategie nicht in Sicht. »Dann werden die unterschiedlichen Konzepte bei der Kommunalwahl 2020 zur Abstimmung gestellt«, so Nettelstroth.