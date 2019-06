Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). »Gedankenzeichen – Gedenken zeigen« ist ein neues Projekt der Andreas Mohn-Stiftung. Die besonderen »Gedenktafeln« wurden am Freitagabend im Rahmen der Eröffnung der Openair-Bienale » Plakartive – Open Mind« an der Mindener Straße erstmals präsentiert.

Insgesamt 30 Gedenktafeln aus Plexiglas – 20 davon in Bielefeld, zehn außerhalb – sollen an Persönlichkeiten aus Bielefeld und Umgebung erinnern. Darunter sind Prominente wie Clara Delius, 1924 die erste Frau im Bielefelder Magistrat, der Silberschmied Rudolf Feldmann (1878-1958), den mit dem Maler Peter August Böckstiegel (1898-1951) eine jahrzehntelange Freundschaft verband, oder der Architekt des Kachelhauses, Paul Gershon Löwenthal, der 1941 nach Riga deportiert und dort ermordet wurde. Darunter, so Ellen Brinkhege, Sprecherin der Andreas Mohn-Stiftung, sind vor allem aber auch sogenannte einfache Leute wie eine Wäscherin oder ein Polizist, die Bielefeld gleichwohl mit geprägt hätten.

Die Gedenktafeln haben eine Aufschrift, verfügen über einen QR-Code, der per Handy-App zu lesen ist, und – als Beleuchtung – kleine LED-Solar-Paneele.

Drei Varianten

Zudem gibt es sie in drei Varianten: als Gedenktafel für die Hauswand, zur Befestigung auf der Oberfläche einer Stahlstele oder aber auf einem Block aus Anröchter Sandstein.

Dieses spezielle Gedenken sei die Idee von Stifter Andreas Mohn gewesen, so Ellen Brinkhege. Die Gedenktafeln sollen dort angebracht werden, wo ein Bezug zum Ort selbst besteht – etwa am Geburtshaus eines Protagonisten, dem Haus, in dem etwa Rudolf Feldmann seine Werkstatt hatte oder beim Meissner Kachelhaus eben zum Gedenken an dessen Architekten.

Die Gedenktafeln würden jetzt, so Brinkhege, »nach und nach angebracht oder aufgestellt«. Die Stiftung freue sich aber auch über weitere Vorschläge für »Gedankenzeichen«. Geplant seien unter anderem Führungen von Station zu Station, es solle aber auch eine Art »Gedenken-Stadtplan« geben.

90 von Künstlern gestaltete Plakaten

Die Bielefeld-Biennale »Plakartive« entlang der Mindener Straße mit rund 90 von Künstlern gestalteten Plakaten ist noch bis zum 8. September zu sehen – vom Auto aus im Vorbeifahren, besser aber bei einer Besichtigung zu Fuß.

Konzeption und Ausstellungsleitung liegen bei Prof. Uwe Göbel, der die »Plakartive« zum vierten Mal kuratiert hat.