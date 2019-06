Von Hendrik Uffmann

Bielefeld WB). Wie kann die Artenvielfalt in Parks erhöht werden, ohne dass es die Kommunen sehr viel Geld kostet? Ein Forschungsprojekt des Bundesumweltministeriums war vier Jahre dieser Frage in Bielefeld nachgegangen. Beobachtungs- und Testgebiet war dabei der Grünzug am Schloßhofbach. Und nach der ersten Auswertung zeigt sich: Es gibt dort mehr Schmetterlinge und Heuschrecken.

Und auch Fledermäuse, deren Ansiedlung gezielt gefördert werden sollten, sind dort häufiger zu beobachten. Von 2015 bis zum Mai dieses Jahres hatte Bielefeld an dem Projekt »Städtische Grünstrukturen für biologische Vielfalt« teilgenommen, an dem sich auch das Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden, die Deutsche Umwelthilfe, das Institut für Wohnen und Umwelt in Darmstadt und die Stadt Heidelberg beteiligt hatten.

In Bielefeld ging es dabei um die biologische Vielfalt am Beispiel des Grünzug Schloßhofbach. Die praktische Umsetzung dort hatte im Juli 2016 begonnen (das WESTFALEN-BLATT berichtete) – unter anderem mit einer Befragung der Parkbesucher dazu, was ihnen die Artenvielfalt in Parks bedeutet. Beteiligt daran war auch die Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld.

Jetzt hat die Stadt eine erste Auswertung des Projektes vorgelegt. Und demnach gibt es nun deutlich mehr Tiere und eine größere Artenvielfalt in dem untersuchten, 34 Hektar großen Areal entlang des Schloßhofbaches und des Gellershagener Baches zwischen Westerfeld-, Apfel- und Jöllenbecker Straße.

Vor allem dort, wo statt der Rasenfläche spezielle Saatgutmischungen für Blühwiesen ausgebracht worden waren, registrierten Mitarbeiter der Biostation Gütersloh-Bielefeld laut städtischem Umweltamt nach einer ersten Erfassung der Tier- und Pflanzenarten 2017 schon ein Jahr später einen zum Teil deutlich größeren Artenreichtum. Vor allem Tagfalter und Heuschrecken kommen dort nun wesentlich häufiger vor.

Getestet wurden auch verschiedene Arten, die Wiesenflächen zu pflegen. In manchen Bereichen wurde wie bislang üblich der Rasen gemäht und das Mähgut einfach liegen gelassen. In anderen Bereichen wurde das Mähgut aufgefangen und abtransportiert, an wiederum anderen Stellen wurde das Mähen der Wiesen zeitlich gestaffelt,

Meistens zeige sich bei solchen Maßnahmen ein Unterschied erst nach etwa fünf bis zehn Jahren, so das Umweltamt. Doch dort, wo es eine zeitlich gestaffelte Rasenpflege gab, sei schon jetzt eine Verbesserung für Tagfalter zu beobachten. Angenommen wurden auch die im Zuge des Projekts angebrachten Nistkästen für Vögel und Fledermäuse – die Hälfte sei inzwischen bewohnt.

95 Prozent der Teilnehmer begrüßen die Blühwiesen

Ausgewertet hat die Stadt auch, wie zeitaufwändig und damit kostspielig die unterschiedlichen Pflegearten sind. Die bisher übliche Mulchmahd, bei der der Rasenschnitt liegen bleibt, ist demnach am kostengünstigsten. Pro Quadratmeter Fläche dauert sie nur 0,08 Minuten im Jahr. Wird die Fläche als Gebrauchsrasen gepflegt, sind es 0,63 Minuten. Der Aufwand für eine ökologisch sinnvolle Mahd, bei der der geschnittene Rasen aufgenommen wird, liegt mit 0,32 Minuten pro Qua­dratmeter dazwischen. Diese Erkenntnisse will die Stadt nun nutzen, um die Parkflächen ökologisch sinnvoller zu pflegen, ohne dass die Kosten dadurch steigen.

Hinzu kommt, so das städtische Umweltamt, dass die Nutzer des Grünzugs Schloßhofbach die Bemühungen um die Artenvielfalt gut finden. Bei der Befragung durch die Wissenschaftler der Uni hätten 95 Prozent der Teilnehmer die Blühwiesen begrüßt.

Die Flächen in dem Untersuchungsgebiet sollen nun auch in Zukunft wie während des Projekts gepflegt werden. Dies soll aber auch in anderen Parks geschehen. Der städtische Umweltbetrieb arbeite derzeit an entsprechenden Plänen.