Die Stadtverwaltung sieht im Parkplatz an der Gotenstraße (Kolck-Parkplatz) eine Potenzialfläche, auf der nah am Ortszentrum großflächiger Einzelhandel entstehen könnte. Die Prüfung des Areals werde »intensiviert«, heißt es. Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Das Gelände der früheren Gärtnerei Gilsdorf am Südring/Ecke Win­delsbleicher Straße könnte aus Sicht der Brackweder Bezirkspolitik als Standort für großflächigen Einzelhandel entwickelt werden. Die Bauverwaltung bevorzugt unterdessen ein ganz anderes Areal für einen großen Supermarkt: den Parkplatz an der Gotenstraße.

Über eine Arbeitsgruppe hat die Bezirksvertretung die Verwaltung gebeten, die Ansiedlung eines Vollsortimenters auf der Gilsdorf-Fläche und deren Aufnahme in das neue Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Bielefeld zu prüfen. Gutachter und Bauamt halten das Gelände für einen großen Supermarkt allerdings für wenig geeignet, wie aus einer Vorlage der Verwaltung für den Stadtentwicklungsausschuss hervorgeht. Es sei nicht vertretbar, den zentralen Versorgungsbereich Hauptstraße bis dorthin auszudehnen oder dort einen neuen Versorgungsbereich zu schaffen. Auch als Einzelstandort widerspreche ein Vollsortimenter auf dem Gärtnerei-Gelände »städtebaulichen Zielen«. Denn: »Die Ansiedlung eines Vollsortimenters an dieser Stelle würde die Chancen auf ein entsprechendes Angebot im zentralen Versorgungsbereich Hauptstraße schmälern – und somit auch die von der Bezirksvertretung gewünschte Aufwertung des Brackweder Zentrums«, erklärt die Verwaltung.

Investor ist interessiert

Dem Vernehmen nach ist auch für die Brackweder Politiker die Gilsdorf-Fläche eher die zweite Wahl. Ihnen wäre eine zentralere Lösung lieber. Allerdings gibt es nach WESTFALEN-BLATT-Informationen für das Gärtnerei-Areal einen Investor als konkreten Interessenten. Nicht so für innerstädtische Flächen wie den Parkplatz an der Gotenstraße (Kolck-Parkplatz), der vom Bauamt schon länger als Potenzialfläche gesehen wird. In der Vorlage zum Stadtentwicklungsausschuss rückt die Verwaltung diese städtische Fläche wieder in den Fokus: Sie habe aktuell die Prüfung für den Parkplatz an der Gotenstraße als Potenzialfläche im zentralen Versorgungsbereich Brackwedes »intensiviert«, wolle »diese besser geeignete Fläche« aktivieren, um sie für den Einzelhandel zu nutzen und dabei auch einen Vollsortimenter in die Planung miteinbeziehen.

Der Parkplatz wurde in der Vergangenheit allerdings auch als problematisch angesehen, weil man insbesondere mit Blick auf den geplanten Umbau der Hauptstraße auf die Parkflächen nicht verzichten will. Den Verkauf eines kleinen Teils des Parkplatzes an Tankstellen-Eigentümerin Julia Landgraf, die dort acht Strom-Ladesäulen aufstellen wollte, soll die Stadt eben aus diesem Platzbedarf heraus abgelehnt haben. Und scheinbar hing das Interesse von Investoren, die einen Supermarkt bauen wollten, immer auch davon ab, eine direkte Anbindung an die Hauptstraße erhalten zu können. Der Parkplatz liegt aber in zweiter Reihe unterhalb der Einkaufsmeile. Ein weiteres Problem ist dem Vernehmen nach die Verkehrsanbindung, weil die engen Zufahrtsstraßen zum Parkplatz für den Anlieferverkehr wenig geeignet seien.

Nach dem Abzug des Rewe-Marktes vor einigen Jahren von der Hauptstraße beklagen Bewohner und Politiker in Brackwede das Fehlen eines größeren Supermarktes im Ortszentrum. Pläne für einen möglichen Vollsortimenter auf dem Grundstück der früheren Mittelschule in Brackwedes historischer Mitte an der Germanenstraße, verbunden mit deren Abriss, scheiterte am Widerstand einer Bürgerinitiative. Die Idee, Teile des Stadtparks dem Einzelhandel zu opfern, so ein Entwurf zum neuen Einzelhandelskonzept, stieß unlängst in der Bezirksvertretung auf Verwunderung und heftige Ablehnung.

Der Stadtentwicklungsausschuss berät über die Fortschreibung des gesamtstädtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes am kommenden Dienstag.

Abschied von Moschee-Plänen

Die Mehrheit der Brackweder Bezirksvertretung hatte im vergangenen Jahr noch den Plänen der muslimischen Hicret-Gemeinde zugestimmt, auf dem Gilsdorf-Gelände eine Moschee und Wohngebäude zu errichten. Entsprechende Anträge der Gemeinde im Bauamt blieben aber aus. Im März gab die Hicret-Gemeinde bekannt, dass sie sich mit dem Grundstückseigentümer nicht auf einen Kaufpreis habe einigen können.

Die Gemeinde hoffte damals noch, dass die Verkaufsverhandlungen noch einmal aufgenommen werden könnte. Die Politiker sehen die Verhandlungen inzwischen als endgültig gescheitert an und wollen daher die Weiterentwicklung der Fläche zugunsten eines Vollsortimenters ermöglichen.