In der Turbinenhalle des Heizkraftwerks heizen die jungen Musiker von BiCussion der Musik- und Kunstschule ihrem Publikum ordentlich ein. Foto: Thomas F. Starke

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Zwischen Kraftwerk und Kühlturm, Turbinenhalle und Tischlerei gab’s am Freitagabend was auf die Ohren. Mehr als 3500 Besucher, so Schätzungen der Stadtwerke, ließen sich das nur allzu gern gefallen und erlebten 18 Musikformationen beim Wandelkonzert, anschließend die Bielefelder Philharmoniker und zum Abschluss Jazzer des Bunkers: Klangschicht eben.

Wandelkonzert »Klangschicht« auf dem Stadtwerkgelände Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Das 80.000 Quadratmeter große Gelände der Stadtwerke an der Schildescher/Brüggemannstraße wurde zum großen Freiluft-Konzertsaal – bereits zum sechsten Mal. Dabei war für jede Stimmung etwas dabei: die eher leisen Töne des Harfenensembles der Musik- und Kunstschule, das in der Kranhalle spielte, oder des Duos Yoonha Choi (Violoncello) und Kristina Edin (Kontrabass, beide von den Bielefelder Philharmonikern), deren Publikum auf den Werkbänken in der Elektronikerhalle sitzend lauschten.

Bühne auf dem Mitarbeiter-Parkplatz

Oder eben die lauten Töne: Dafür stehen bei der Klangschicht die jungen Musiker von BiCussion der Musik- und Kunstschule unter Leitung von Jörg Priegnitz. BiCussion spielt traditionell in der Turbinenhalle des Heizkraftwerks – da herrscht eine besondere Akustik; und so großer Andrang, dass Ein- und Ausgang vorsichtshalber getrennt wurden. Die Basement Boyz machten die Zentralwerkstatt zu ihrer Bühne, und im Umspannwerk erklang Klarinettenmusik, dargeboten von Susanne Heilig, Fabian Hauser, Georg Stimpfle und Margarete Fiedler. BiVocal sorgte für sommerliche Stimmung mit heißen Songs wie etwa »I See Fire« von Ed Sheeran.

Beim Wandelkonzert verteilten sich die Besucher auf dem Industriegelände, kamen aber zusammen, als die Philharmoniker unter Leitung des 1. Kapellmeisters Georg Rot ihr Konzert auf der Bühne auf dem Mitarbeiter-Parkplatz gaben, auf dem 1100 Stühle standen. Sängerin Nohad Becker hatte allerdings absagen müssen – sie war krank geworden. Das Orchester begeisterte mit Kompositionen von Georges Bizet, aber auch mit Filmmusiken aus »Pirates of the Caribbean«, »Star Trek« oder der Winnetou-Melodie aus »Schatz im Silbersee«. Zum Finale erleuchtete ein Feuerwerk die Szene, für Nachtschwärmer bot der Bunker Ulmenwall mit dem Duo Zatie, Laksa und Electric Ulmenwall unter anderem in der Kfz-Werkstatt ein Jazzkonzert.

Das habe sich auch vor zwei Jahren schon bewährt, sagt Stadtwerke-Sprecherin Birgit Jahnke. Sie und Andreas Bootz, der die Klangschicht hauptsächlich organisiert hat, freuen sich über das Wetter: »Nicht zu heiß, nicht zu kühl – genau richtig.«

Fortsetzung am Samstag

Seit der ersten Klangschicht 2006 seien die Sicherheitsanforderungen enorm gewachsen. Inzwischen müsse jede potenzielle Gefahrenstelle abgesperrt werden, es gebe Hinweise auf Fluchtwege mit Schildern und Pfeilen auf dem Boden, vor den Zufahrten seien Lkw quer gestellt worden. Allein das Aufstellen des Sicherheitskonzeptes habe mehrere Monate in Anspruch genommen.

Dafür, dass das Stadtwerke-Gelände überaus ordentlich aussieht, haben die Mitarbeiter selbst gesorgt, Macken nachgepinselt oder unter der Rampe zum Hauptlager, Bühne der Blechbläser, sauber gemacht. Schließlich ist die Klangschicht für Stadtwerker auch Gelegenheit, Familie und Freunden den Arbeitsplatz zu zeigen.

Auch an diesem Samstag ist noch einmal »Klangschicht« auf dem Stadtwerke-Gelände mit fast demselben Programm. Ausnahme: Die Drei Sparren springen für das Vorsinfonieorchester der MuKu ein. Um 19 Uhr ist Beginn an 15 Orten mit insgesamt 250 Musikern. Der Eintritt ist frei.