Bielefeld (WB/peb). Obwohl die Verwaltung und das Gutachterbüro empfehlen, das Areal der früheren Gärtnerei Gilsdorf am Südring nicht als Standort für einen Vollsortimenter einzuplanen , halten die Brackweder Bezirksvertreter genau daran fest.

In nichtöffentlicher Sitzung baten sie am Donnerstagabend den zuständigen Stadtentwicklungsausschuss, kommende Woche das Gilsdorf-Gelände einschließlich der benachbarten Tankstelle zumindest als Einzelstandort in das neue Einzelhandels- und Zentrenkonzept mit aufzunehmen.

Auch die Bezirksvertreter würden einen Vollsortimenter zentrumsnah auf dem Kolck-Parkplatz an der Gotenstraße bevorzugen. Sie glauben der Aussage des Bauamtes allerdings nicht, dass die Bemühungen dort zur Aktivierung der Potenzialfläche intensiviert würden. Denn bereits seit Jahren liefen erfolglos die Gespräche zwischen Baudezernat und möglichen Investoren. Diese lehnten den Standort vor allem aufgrund der fehlenden Anbindung an die Hauptstraße ab. Dazu müssten sie dort Grundstücke dazu kaufen, hätten sich mit deren Eigentümern aber nicht einigen können.

Für die Fläche der Gärtnerei Gilsdorf gebe es unterdessen einen Investor als Interessenten.