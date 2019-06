Die Bartholomäuskirche mit der Rowan-West-Orgel ist seit 2014 Wirkungsstätte von Olga Minkina und Pfarrer Dr. Matthias Marks. In den kommenden Wochen treten sie jeweils neue Stellen in anderen Kirchengemeinden an. Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Gleich zwei Personalentscheidungen haben für die evangelische Bartholomäusgemeinde in Brackwede weitreichende Folgen: Sowohl Pfarrer Dr. Matthias Marks als auch Kantorin Olga Minkina verlassen in Kürze die Gemeinde.

Schon jetzt steht fest: Für Pfarrer Marks wird es keinen Nachfolger geben. Wie die Kirchenmusik künftig aufgestellt sein wird, ist noch unklar. Das sagt Pfarrer Ingo Stucke, der künftig gemeinsam mit Pfarrer Ulrich Meyer-Gieselmann das pastorale Team bildet. Stucke informierte zusammen mit Presbyterin Ilonka Schuster am Freitag über die personellen Veränderungen. Dass sowohl Pfarrer Marks als auch Kantorin Olga Minkina fast zeitgleich ihre Kündigung eingereicht haben, sei Zufall, betonen Schuster und Stucke.

Pfarrstelle war ohnehin befristet

Matthias Marks (54) verlässt Brackwede auf eigenen Wunsch, aber schweren Herzens: »Ich wäre gerne hiergeblieben«, bekennt der Theologe, der seit 2014 mit einer halben Stelle Pfarrer in der Bartholomäusgemeinde ist. Zuvor war er neun Jahre lang Pfarrer in Ubbedissen. Er wechselt zum 1. September in eine Gemeinde der evangelischen Kirche von Norddeutschland in Hamburg, kurz vor der Grenze zu Schleswig-Holstein. Seit 25 Jahren lebt Marks in der Hansestadt und pendelt wochenweise zwischen Hamburg und Brackwede.

Bisher sei er einer Kirchenregelung unterworfen gewesen, die Pastorenstellen nur in der Region zulasse, in der ein Geistlicher geboren wurde, sagt der gebürtige Westfale aus dem Siegerland. Nach 16-jähriger Wartezeit habe die Kirche von Norddeutschland jetzt aber doch für den Wahl-Hamburger »die Türen geöffnet«, sagt der 54-Jährige – eine Folge des Pastorenmangels dort.

Matthias Marks hätte Brackwede in einem Jahr ohnehin verlassen müssen, denn seine Stelle sei auf sechs Jahre befristet gewesen. Trotzdem: »Wir lassen ihn nur ungern gehen«, sagt Ingo Stucke. Denn für ihn und Ulrich Meyer-Gieselmann bedeutet das auch Mehrarbeit. Angesichts der sinkenden Zahl an Gemeindemitgliedern – Maßstab für die Größe des Pastoren-Kollegiums – wird die Stelle nicht wieder besetzt. Und Stucke deutet an, dass nicht alles zu kompensieren ist, was Marks an Tätigkeiten übernommen hatte: Dazu gehört auch die Arbeit mit Konfirmanden und am Gemeindebrief, zudem habe er im Bereich Kunst und Musik in der Kirche Akzente gesetzt. 5700 Mitglieder hat die Gemeinde jetzt, es waren Ingo Stucke zufolge mal mehr als 20.000 und fünf Pfarrer. Am 1. September soll es einen Abschiedsgottesdienst mit dem Superintendenten geben.

Zukunft der Kirchenmusik ist offen

Zum 1. Oktober verlässt zudem Kantorin Olga Minkina (32) die Gemeinde. Sie wechselt nach Tangermünde in Sachsen-Anhalt an der Elbe, nachdem sie sich erfolgreich auf eine Stelle als Regionalkantorin beworben hat.

In Brackwede war die Kantorenstelle immer wieder Diskussionsthema angesichts der schwierigen Haushaltslage der evangelischen Gemeinden im Bielefelder Süden. Seit 2014 ist Olga Minkina, die aus St. Petersburg in Russland stammt, in der Bartholomäusgemeinde. Von Beginn an sei unklar gewesen, was aus dieser Stelle wird, erläutert sie. Anfangs als Dreiviertelstelle befristet, hatte die Musikerin zuletzt nur noch eine halbe Stelle als unbefristeter Kantoren-Posten. Eine weitere Viertelstelle haben die derzeit 58 Mitglieder des Freundeskreises Kirchenmusik finanziert.

In Tangermünde übernimmt Olga Minkina einen volle, unbefristete Kantorenstelle in einem Gemeindegebiet »mit 40 Kirchtürmen« in ihrem Verantwortungsbereich – und einer weltberühmten, 400 Jahre alten Orgel von Hans Scherer. Auch sie habe »schweren Herzens« gekündigt. Am 15. September wird sie sich von der Gemeinde musikalisch verabschieden, gemeinsam mit allen Gruppen, die sie als Kantorin betreut hat. Sie dankt insbesondere einem anonymen Spender, der mit einer fünfstelligen Spende die Kantorenstelle so unterstützt habe, dass der Stellenanteil des Freundeskreises Kirchenmusik für weitere zwei Jahre gesichert wäre.

Welche Zukunft die Kirchenmusik in der Bartholomäusgemeinde hat, ist nun aber unklar, wie Pfarrer Ingo Stucke sagt. Zunächst soll das Presbyterium in der Sommerpause beraten, wie die künftige Finanzierung aussieht. Denn die Haushaltslage bleibe angespannt, sagt Stucke. Er persönlich hält es für sinnvoll, mit Nachbarkommunen zu kooperieren. Ingo Stucke: »Man muss in Zukunft wohl auch kirchenmusikalisch weiter zusammenrücken.«