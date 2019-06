Ein Grabstein erinnert an »Mariechen« Eikelmann. Die Stiftung hat die Grabpflege übernommen. An den Kinderhäusern soll eine Gedenktafel angebracht werden. Foto: Kerstin Sewöster

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Die finanziellen Mittel in der Kinder- und Jugendarbeit reichen oft nur für das, was an Aufgaben rechtlich vorgegeben ist. Der Nachlass der Sennestädterin Mariechen Eikelmann wirkt da wie ein warmer Regen: Rund eine Million Euro stehen zur Verfügung, um zusätzliche Projekte zu ermöglichen.

Träger der freien Jugendhilfe, Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Vereine und Initiativen sollen sich in Kürze um Geld aus dem Nachlass bewerben können, um damit solche Maßnahmen zu finanzieren, die über ihr Pflichtprogramm hinausgehen. Der Jugendhilfeausschuss berät heute über das Verfahren, wie das Geld verteilt werden könnte. Der Vorschlag von Sozialdezernent Ingo Nürnberger: ein Ideenwettbewerb. Dieses Verfahren soll dem Beirat der Stiftung Eikelmann vorgeschlagen werden, in der der Nachlass der 1983 verstorbenen Sennestädterin aufgegangen ist.

Drei Projekte sollen besonders gefördert werden

Wie berichtet, besteht das Stiftungsvermögen aus Pachteinnahmen aus großen Grundstücken in Sennestadt: jährlich rund 150.000 Euro. Die Hälfte fließt in eine Personalstelle in den Kinderhäusern Wintersheide. Denn deren Bau hatte Mariechen Eikelmann in ihrem Testament zur Bedingung gemacht, als sie dem Land NRW ihre Grundstücke vermachte. Weil die Kinderhäuser in Sennestadt längst abbezahlt sind, stehen die Pachteinnahmen jetzt der Stiftung zur Verfügung, die mit rund 75.000 Euro jährlich benachteiligte junge Leute in ganz Bielefeld fördern will.

Zudem kann einmalig rund eine Million Euro verteilt werden, die sich inzwischen angesammelt hat. Drei Projekte sollen daraus besonders bedacht werden: Der Verein Bielefeld United, der sich Sport- und Bildungsangeboten verschrieben hat, soll 200.000 Euro erhalten, um damit Projekte in Sennestädter Kitas und Schulen durchzuführen. Das Rolf-Wagner-Haus in Senne, eine Erziehungshilfeeinrichtung der Stadt, soll mit 15.000 Euro den tierpädagogischen Ansatz stärken, dafür ein Pferd und ein Pony anschaffen. Auch die Kinderhäuser Wintersheide sollen von dieser Arbeit profitieren. Zudem soll der Verein Sterntaler sein Angebot der Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche ausbauen können und dazu 90.000 Euro erhalten.

Kritik aus Sennestadt

Um die verbleibenden gut 600.000 Euro sollen sich Akteure bewerben können, um benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern, ihnen den Zugang zu Bildung sowie sozialen, kulturellen, sportlichen und pädagogischen Angeboten zu ermöglichen. Gefördert werden sollen Projekte mit einem Volumen von mindestens 500 Euro. Projektideen sollen gesammelt werden, bevor der Stiftungsbeirat über die Vergabe entscheidet. Dass insbesondere Sennestädter Projekte von der Stiftung unterstützt werden sollen, geht auch auf die Kritik der Sennestädter Bezirksvertretung zurück. Sie hatte, wie berichtet, gefordert, den Nachlass ausschließlich für Kinder aus dem Stadtbezirk einzusetzen, weil Mariechen Eikelmann aus Sennestadt stammt und ihr Testament zugunsten eines Kinderheims vor Ort formuliert hatte. Das Land NRW als Erbe interpretiert das Testament allerdings anders und will, dass Kinder und Jugendliche stadtweit profitieren.

Der Jugendhilfeausschuss soll jetzt auch der Einrichtung einer Begleitgruppe zustimmen, die die Themen für den Stiftungsbeirat vorbereitet, Förderanträge sichtet und dem Beirat Fördervorschläge erarbeitet – ein Entgegenkommen an die Sennestädter : Denn anders als im Beirat sollen in der Begleitgruppe auch Vertreter aus Sennestadt sitzen. Konkret wären das Bezirksbürgermeister Lars Nockemann und seine Stellvertreterin Tanja Orlowski. Nach der Diskussion über die Mittelverteilung in den vergangenen Monaten hofft Ingo Nürnberger nun auf Zustimmung der Sennestädter Bezirksvertreter, die über die Pläne am 27. Juni ebenfalls beraten werden.

Kommentar von Peter Bollig

Mariechen Eikelmann hatte mit ihrem Nachlass einst den Bau eines Kinderheims auf den Weg gebracht. Dass ihr Erbe über dessen Fertigstellung hinaus benachteiligten Kindern helfen könnte, hatte sie vielleicht gar nicht vermutet. Ohnehin dürfte es heute schwierig sein, Eikelmanns Absichten zu ergründen, als sie in den 60er Jahren ihr Testament verfasste. Sennestadt gehörte damals noch nicht zu Bielefeld. Wollte sie also nur Sennestädter Kindern helfen? Oder wären ihr Ortsgrenzen egal gewesen, wenn es darum geht, benachteiligte Jungen und Mädchen zu fördern?

Immerhin gibt es den Ortsbezug zu Sennestadt. Dass der Bezirk besonders berücksichtigt werden soll, kommt nicht nur diesem Umstand und den Forderungen der Bezirkspolitiker entgegen. Es ist auch fachlich angemessen, weil Sennestadt ein Stadtteil mit überdurchschnittlich vielen Kindern ist.

Angemessen erscheint es aber auch, dass Sennestadts Politiker nicht weiter darauf drängen, dass nur junge Leute im eigenen Stadtteil profitieren. Die Grenze lässt sich eh nicht scharf ziehen, weil Kinder aus dem Stadtteil auch Kitas, Vereine und Projekte in anderen Bezirken besuchen – und umgekehrt. Das Zugeständnis hat die Bezirksvertretung erreicht: Sennestadt soll Einfluss in einer Begleitgruppe der Stiftung erhalten. Weitere Einwände aus dem Bielefelder Süden würden nur dazu führen, dass sich die Vergabe der Mittel weiter verzögert.