Ein Grabstein auf dem Alten Friedhof in Sennestadt erinnert an Mariechen Eikelmann. Foto: Kerstin Sewöster

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Das Erbe der Sennestädterin Mariechen Eikelmann wird Kindern und Jugendlichen in ganz Bielefeld helfen. Sennestadts Bezirksvertreter rückten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend von ihrer Forderung ab, dass die Erlöse aus dem Vermögen, das im vergangenen Jahr in eine Stiftung überführt wurde, nur zur Unterstützung von Jungen und Mädchen in Sennestadt verwendet werden sollten.