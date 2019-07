Von Oliver Horst

Bielefeld (WB). Die Diskussionen über die Reform der Grundsteuer und eine Deckelung der Mieten beunruhigt die 23.600 Mitglieder des Eigentümervereins Haus & Grund in OWL. Das wurde beim Verbandstag am Samstag in Bielefeld deutlich. Die Landesregierung plant derweil, private Immobilienkäufer zu entlasten.