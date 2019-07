Beim Auftritt des Duos »Flash of Splash« kam es am Sonntag zu dem Unglück. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/St). Es war die erste Nummer der Abendvorstellung, die Show der Luftakrobaten »Flash of Splash«. Dabei stürzte am Sonntag der aus Russland stammende Artist Yevhen Abakumov ab und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

»Der Unfall ist Gott sei Dank glimpflich verlaufen,« erklärte Andreas Kielbassa, Sprecher des Zirkus Krone, am Montag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT. Abakumov hatte sich inzwischen über Facebook aus dem Krankenhaus gemeldet, er fühle sich schon wieder gut.

Der Unfall hatte sich um kurz nach 18 Uhr am Sonntag ereignet, Sanitäter des Zirkus hatten den Artisten noch in der Manege versorgt, bevor er ins Krankenhaus gefahren wurde. »Er war ansprechbar und konnte Arme und Beine bewegen, da waren wir schon mal beruhigt,« so Kielbassa. Artisten seien wie Judoka-Kämpfer auch auf Stürze vorbereitet, übten das Abrollen.

Der Zirkus Krone wird an diesem Montag Bielefeld verlassen und nach Lüneburg weiterziehen. Mit dem Gastspiel in Ostwestfalen ist Deutschlands größter Zirkus zufrieden. Kielbassa: »Besonders der Premierentag mit 2000 Zuschauern war sehr gut.« Mit dem nächsten Programm wolle man wieder in Bielefeld Station machen. »Aber erst in vier Jahren.«