Bielefeld (WB). Ein Senior, der seit Montagmittag von der Polizei Bielefeld gesucht wurde, ist wieder zuhause. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Der 88-Jährige hat seine Wohnung am Sonntagabend verlassen. Nach einer umfangreichen Suche der Polizei erhielt sie von zwei Zeugen Hinweise auf den Mann.

Er war in so guter Verfassung, so dass der Rettungsdienst ihn direkt wieder nach Hause bringen konnte.