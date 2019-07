Die Polizei war an der Discothek »Stadtpalais« in der Nacht zu Sonntag gleich drei Mal gefordert. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Im Bereich der Diskothek »Stadtpalais« ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen. In die Schlägerei waren laut Polizeiangaben sechs bis sieben Gäste und ein Türsteher verwickelt. Insgesamt musste die Polizei in der Nacht drei Mal am »Stadtpalais« eingreifen.